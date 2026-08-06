Calciomercato Bologna – Rowe: il Bologna non cede, ma nemmeno l’Everton

Un “no” è un “no”, ma se la forza economica aumenta forse qualcosa potrebbe cambiare. Il calciomercato del Bologna sta vivendo l’ennesimo assalto a Jonathan Rowe, stella assoluta della squadra che, però, continua ad essere desiderato eccome in Premier League. Leggasi la voce Everton: i Rossoblù non hanno ceduto di fronte a 35 milioni di euro, ma non è detto che non avvenga l’ennesimo rilancio da parte delle Toffees.

Calciomercato Bologna – L’Everton non molla Rowe

Colui che, i tutti i modi, i Rossoblù non vogliono far diventare il protagonista delle prossime settimane di calciomercato del Bologna. Il nome? Ovviamente Jonathan Rowe, ormai un pupillo di Domenico Tedesco, il quale non prendere nemmeno in considerazione di privarsene. Ma, come citato da Claudio Beneforti nell’edizione odierna del Corriere dello Sport – Stadio, sull’inglese è ancora vivo l’interesse dell’Everton.

Le Toffees da settimane guardano al numero 11 Rossoblù come opportunità per aumentare la qualità del proprio attacco, e sono arrivati ad offrire ai Rossoblù 35 milioni di euro. La risposta? No. Soprattutto dopo aver salutato Santiago Castro. Il Bologna non ha bisogno di vendere e non ha intenzione di farlo. Ma la forza economica dei club inglesi non è da sottovalutare.

No ad oltranza, ma se la cifra aumenta…

Già, perché, come sottolineato da Beneforti su Stadio, il timore è che l’Everton possa aumentare la sua offerta fino a 45 milioni di euro, quindi addirittura di 10 milioni. E lì, forse, qualcosa potrebbe cambiare sulle valutazioni della dirigenza Rossoblù. Non in quelle di Domenico Tedesco, per il quale non ci sarebbe motivo alcuno di privarsi di Rowe. Ma nulla è da dare per scontato: né da parte dell’Everton, e nemmeno dalla parte del Bologna.

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