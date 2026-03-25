Calciomercato Bologna – Gli occhi delle big su Santiago Castro

È tempo di sosta per le nazionali, e come ogni sosta che si rispetti è tempo di affrontare le varie voci di calciomercato, soprattutto in casa Bologna. Dove, i riflettori principali, sembrano essersi puntati su Santiago Castro. Il numero 9 Rossoblù attira sempre di più l’attenzione su di sé: si era parlato del Milan, ma non solo. Castro piace tanto in Serie A, ma anche all’estero: il Bologna, però, si sente al sicuro.

Calciomercato Bologna – Castro nel mirino, tra Serie A e Premier League

Siamo alla fine del mese di marzo, quasi in aprile. Come e normale che sia, la maggior parte delle squadre, in Italia ma non solo, inizia a progettare il proprio futuro. In ottica calciomercato, anche il Bologna ragiona esattamente in questa maniera: si è parlato più volte di un Giovanni Sartori sempre sull’attenti, in questi mesi. Tra i talenti del Bologna che piacciono, però, quello che sembra avere sempre il gradimento maggiore è Santiago Castro.

D’altronde, difficile trovare uno con i suoi numeri in relazione alla sua età: in Italia, probabilmente, solo Nico Paz e Yildiz, i quali, però sono più 10 che 9. Santi piace al Milan, alla ricerca di un attaccante come priorità assoluta. Ma non solo: gli occhi su di lui sono anche dell’Inter, che lo segue con attenzione da probabilmente un paio di stagioni. In Italia, inoltre, anche Juventus e Roma guardano interessate alla sua evoluzione. Non solo il Belpaese, però: all’estero il Toto ha fatto rumore anche in Inghilterra, sponda Chelsea.

Un contratto di ferro e la voglia di continuare

Nomi di squadre, quelli sopra, che fanno gola a chiunque sia nel mondo del calcio. D’altronde, il calciomercato funziona esattamente in questa maniera, figuriamoci se non per il Bologna e i suoi gioielli. Un Bologna, però, che non sembra minimamente scalfito da queste voci, o interessi che siano. Poco più di un mese fa i Rossoblù e Castro si sono legati fino al 2030, con relativo aumento d’ingaggio per l’argentino.

Non saranno di certo le cifre che possono garantirgli le big o le squadre di Premier, ma non conta solamente quello. Conta anche la volontà del giocatore, il quale non ha mai, fino a questo momento, pensato di lasciare Bologna. Il classe 2004 ha inanellato finora 11 gol e 4 assist, con ben 7 reti in campionato. In Italia con più di 11 gol in totale troviamo solo Lautaro, Hojlund e Scamacca. Ecco, forse è per questo motivo che tutti gli occhi sono su Santiago Castro. Ma anche quelli del Bologna, che non sembra temere, finora, di poter perdere il suo numero 9.

Fonte – Marcello Giordano, Il Resto del Carlino

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