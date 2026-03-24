Il Bologna ha una certezza in attacco e si chiama Santiago Castro. L’argentino ha da poco rinnovato il proprio contratto con i colori rossoblù fino al 2030, ma sono già diversi i club che lo monitorano. La prossima finestra di calciomercato è ancora lontana, ma gli osservatori hanno già iniziato a stilare i nomi dei papabili con largo anticipo e tra questi c’è l’attaccante del Bologna.

Tra le società interessate al gioiellino del Bologna, secondo Nicolò Schira, c’è anche il Milan di Massimiliano Allegri. Motivo per cui era presente un osservatore del club rossonero sulla tribuna del Dall’Ara ad assistere alla gara interna contro la Lazio di domenica scorsa.

Calciomercato Bologna – Il Milan osserva Santiago Castro

Un centravanti e un centrale difensivo: sono queste le priorità del Milan in vista della finestra di calciomercato estiva. Due tasselli fondamentali per alzare il livello tecnico di una rosa che la prossima stagione dovrà competere anche in Champions League, per lo più dopo un anno senza coppe. Il club rossonero sta iniziato a scandagliare il mercato alla ricerca dei profili giusti su cui puntare: Massimiliano Allegri predilige giocatori pronti all’uso, che non necessitino di lunghi tempi di inserimento, motivo per cui i suoi uomini si concentreranno principalmente sull’offerta “nostrana”.

Ecco spiegata la presenza di un osservatore rossonero sugli spalti del Dall’Ara durante la gara domenicale tra Bologna e Lazio. Nel mirino, lato rossoblù, c’è Santiago Castro: l’argentino classe 2004, nonostante la prova sottotono dei ragazzi di Italiano, ha ben figurato, procurandosi un calcio di rigore (poi fallito da Orsolini).

I rapporti tra Milan e Bologna sono buoni, vedi le più recenti operazioni Saelemaekers, Calabria e Pobega, ma la richiesta economica del club rossoblù è alta: servono almeno 40 milioni di euro per portare via El Torito da sotto le Due Torri. Cifre da Premier, tanto che club come il Nottingham Forest e il West Hamm avevano già bussato alla porta del Bologna per sondare il terreno.

Il mercato del Milan: trattative per Mario Gila

Occhi puntati anche su Mario Gila della Lazio. Il Milan lo corteggia da tempo, tant’è che il centrale era già stato cercato a gennaio, quando però il presidente biancoceleste Claudio Lotito lo aveva dichiarato incedibile. Tuttavia, il quadro ad oggi è differente: Mario Gila ha già preannunciato al club di non voler rinnovare il contratto in scadenza nel 2027, motivo per cui saranno praticamente costretti a venderlo nella prossima sessione di calciomercato. Il suo valore si aggira tra i 20 e i 25 milioni di euro, di cui il 50% spetterebbe al Real Madrid.

(Fonte: Nicolò Schira)

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