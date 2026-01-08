Calciomercato Bologna, Sartori allo Zini per Cremonese-Cagliari: Rodriguez e Barbieri osservati speciali

Serata diversa per Giovanni Sartori. Il responsabile dell’area tecnica del Bologna, l’uomo del calciomercato rossoblù era allo Stadio Zini di Cremona per la gara della 19^ giornata tra Cremonese e Cagliari. Un obiettivo chiarissimo quello del dirigente lodigiano osservare due giocatori, uno per squadra.

Sartori ha osservato gli interi 97 minuti della partita dello Zini. Nel 2-2 finale della sfida tra grigiorossi e rossoblù, il dirigente lombardo ha visto di fatto solo uno dei due giocatori sotto la lente d’ingrandimento del responsabile dell’area tecnica felsinea. Nella fattispecie, l’ex Atalanta ha osservato le prestazioni di Tommaso Barbieri della Cremonese e Juan Rodriguez del Cagliari.

Barbieri, vecchio pallino

Tommaso Barbieri è un vecchio pallino della dirigenza rossoblù. L’esterno destro piace dai tempi in cui giocava nella Juventus. Sartori lo ha seguito più volte in varie sessioni di calciomercato, ma il Bologna non ha mai affondato il colpo alla fine.

L’esterno destro difensivo cresciuto nel Novara non ha giocato dall’inizio ed è solamente subentrato. Solamente mezz’ora in campo per il calciatore piemontese che non ha avuto grandi spunti. Una visita a vuoto ma solo a metà, perché dall’altra parte Sartori ha comunque avuto la possibilità di visionare qualcosa di molto interessante.

Rodriguez, la sorpresa del Cagliari

In rossoblù, il dirigente del Bologna ha osservato Juan Rodriguez che potrebbe diventare presto un concreto obiettivo di calciomercato. Il centrale difensivo mancino uruguaiano è un classe 2005 e ha debuttato in Serie A poco più di un mese fa, dopo essere arrivato in Italia dal Sud America solo questa estate.

Eppure, nonostante l’inesperienza, finora ha giocato quasi sempre molto bene. E anche stasera, nella gara giocata per intero contro la Cremonese, ha fatto una buona partita facendo solamente un mezzo errore nel contesto del secondo gol grigiorosso.

