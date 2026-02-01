Un fulmine ha squarciato, negli ultimi giorni, il cielo sopra il Dall’Ara. Uno dei rossoblu più apprezzati, Emil Holm, è finito più e più volte all’interno di voci di mercato, prima con il Napoli e poi con la Juventus. Inizialmente si è mossa la società di De Laurentiis, che aveva offerto uno scambio di prestiti con Pasquale Mazzocchi. L’esterno dei campioni d’Italia, però, ha rifiutato di andarsene, forte del suo attaccamento alla maglia. Così, ci ha pensato la Vecchia Signora, rapida come un treno, ad inserirsi sul solco dei partenopei. Difatti, la proposta dei bianconeri è simile a quella dei diretti concorrenti. D’altronde lo svedese sentiva Bologna come un palcoscenico troppo limitato per lui, con questo calciomercato che rappresentava l’occasione giusta. Mentre il portoghese Joao Mario, offerto come contropartita, stava trovando troppo poco spazio.

Calciomercato Bologna – Il nodo Joao Mario

Sartori e il suo team avrebbero accettato il giocatore, è vero. Ma i dubbi restano ancora, principalmente su due dettagli. Anzitutto, Joao Mario si è preso del tempo per valutare la destinazione, pertanto il benestare del giocatore è ancora da confermare. In secondo luogo, a Casteldebole la formula non convince del tutto. Il Bologna, infatti, vorrebbe inserire nello scambio di prestiti anche il diritto di riscatto e, in questo momento, sembra difficile che possa cambiare idea. Insomma, bisognerà capire se la Juve sarà disposta a fare un passo indietro con un giocatore che, appena sei mesi fa, veniva pagato 12 milioni.

Per ora i contatti sono costanti e, come rivela Stadio, alla fine è molto probabile che, entro domani sera, una delle due dirigenze sceglierà la via della democrazia per concludere l’operazione, rivisitando le proprie idee originali. E il peso non è sui rossoblu, perché Holm piace anche all’estero, con diverse piste alternative che potrebbero concludersi comunque positivamente.

Fonte: Stadio, Claudio Beneforti

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook