Lezioni di Italiano – Febbraio all in

Appena rientrati da Bačka Topola con un prezioso 3 a 0, occorre subito iniziare a pensare al mese di febbraio, crocevia necessario della nostra stagione. Perchè, dei prossimi mesi, è quello in cui, sicuramente (per adesso), giocheremo più partite (ben sette!!), di cui addirittura cinque in casa. E nello stesso mese ci giocheremo l’accesso alle semifinali di Coppa Italia (contro la Lazio) e agli ottavi di finale di Europa League (ancora contro i norvegesi del Brann).

Febbraio è mese di Coppe

Dicevamo che a febbraio ci giochiamo molto del percorso nelle Coppe e i passaggi dei turni potrebbero essere alla nostra portata. In Coppa Italia affrontare l’11 febbraio questa Lazio in casa potrebbe essere molto interessante: lo scontro secco su un’unica partita, al Dall’Ara, ci aiuta non poco nel percorso verso la semifinale. Le semifinali, invece, si giocheranno su andata e ritorno: il 4 marzo e il 22 aprile. Segnaliamo che il ritorno del 22 aprile, se il Bologna battesse la Lazio, si inserisce fra u Juventus-Bologna e un Bologna-Roma: settimana complessa!!

In Europa League l’urna di Nyon ci ha detto Brann, già incontrata il 6 novembre, match finito 0 a 0, nonostante gli assalti dei rossoblù.. Quell’incontro verrà ricordato per l’assurda espulsione di Charalampos Lykogiannis che mise su un binario differente il piano tattico della partita.

Da quella squadra, qualche settimana fa abbiamo preso Eivind Helland, centrale difensivo.

Ma il mese prossimo c’è anche il campionato

Queste le partite in calendario: Bologna-Milan, Bologna-Parma, Torino-Bologna e Bologna-Udinese. A parte quella col Torino, che attualmente è al quindicesimo posto in classifica, tutte le altre sono al Dall’Ara. E’ venuto il momento di fare ritornare ad essere un fortino il nostro Stadio, dove ricominciare a fare punti. Attualmente (dato Transfermarkt), in campionato, il Bologna ha in casa la media di 1,40 punti a partita, mentre fuoricasa è a 1,33. Un dato che risulta lontanissimo dall’1,95 di media (in casa) della scorsa stagione o, addirittura, il 2,16 della stagione 2023/24. Ma c’è tutto il tempo per migliorare e tornare a migliori posizioni di classifica.

