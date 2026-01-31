Seguici su

Bologna FC

Lezioni di Italiano – Febbraio all in

Il mese alle porte si preannuncia pieno di impegni e importante per il prosieguo della stagione. Campionato, Coppa Italia e Europa League: si decide quasi tutto a febbraio

Pubblicato

28 secondi fa

il

Coreografia tifosi Bologna per Bologna-Brann (squadra contro cui giochermo a febbraio 06-11-2025 (@Damiano Fiorentini)
Coreografia tifosi Bologna per Bologna-Brann di novembre 2025 (@Damiano Fiorentini)

Appena rientrati da Bačka Topola con un prezioso 3 a 0, occorre subito iniziare a pensare al  mese di febbraio, crocevia necessario della nostra stagione. Perchè, dei prossimi mesi, è quello in cui, sicuramente (per adesso), giocheremo più partite (ben sette!!), di cui addirittura cinque in casa. E nello stesso mese ci giocheremo l’accesso alle semifinali di Coppa Italia (contro la Lazio) e agli ottavi di finale di Europa League (ancora contro i norvegesi del Brann).

Febbraio è mese di Coppe

Dicevamo che a febbraio ci giochiamo molto del percorso nelle Coppe e i passaggi dei turni potrebbero essere alla nostra portata. In Coppa Italia affrontare l’11 febbraio questa Lazio in casa potrebbe essere molto interessante: lo scontro secco su un’unica partita, al Dall’Ara, ci aiuta non poco nel percorso verso la semifinale.  Le semifinali, invece, si giocheranno su andata e ritorno: il 4 marzo e il 22 aprile. Segnaliamo che il ritorno del 22 aprile, se il Bologna battesse la Lazio, si inserisce fra u Juventus-Bologna e un Bologna-Roma: settimana complessa!!

In Europa League l’urna di Nyon ci ha detto Brann, già incontrata il 6 novembre, match finito 0 a 0, nonostante gli assalti dei rossoblù.. Quell’incontro verrà ricordato per l’assurda espulsione di Charalampos Lykogiannis che mise su un binario differente il piano tattico della partita.

Espulsione Lykogiannis contro il Brann - Europa League (@Damiano Forentini)

Espulsione Lykogiannis contro il Brann – Europa League (@Damiano Forentini)

Da quella squadra, qualche settimana fa abbiamo preso Eivind Helland, centrale difensivo.

Ma il mese prossimo c’è anche il campionato

Queste le partite in calendario: Bologna-Milan, Bologna-Parma, Torino-Bologna e Bologna-Udinese. A parte quella col Torino, che attualmente è al quindicesimo posto in classifica, tutte le altre sono al Dall’Ara. E’ venuto il momento di fare ritornare ad essere un fortino il nostro Stadio, dove ricominciare a fare punti. Attualmente (dato Transfermarkt), in campionato, il Bologna ha in casa la media di 1,40 punti a partita, mentre fuoricasa è a 1,33. Un dato che risulta lontanissimo dall’1,95 di media (in casa) della scorsa stagione o, addirittura, il 2,16 della stagione 2023/24. Ma c’è tutto il tempo per migliorare e tornare a migliori posizioni di classifica.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
Lascia un commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *