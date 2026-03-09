Calciomercato Bologna – Seguito un giovane talento che ricorda Ferguson: ecco di chi si tratta

Il mese di marzo si presenta già come un mese di fuoco in casa Bologna: il mese delle possibili svolte – tra campionato ed Europa League – ma anche quello in cui inevitabilmente si inizia a guardare al futuro e a pensare al mercato. Dopo la sconfitta di ieri contro l’Hellas Verona, forse è il momento di iniziare a porsi qualche domanda lecita sull’assetto che il club vuole costruire per il futuro, con l’obiettivo di mantenere quella linea di continuità e stabilità nelle zone europee della classifica. Cosa comporta questo? Anche, uno sguardo a quello che sarà il prossimo calciomercato estivo, che, presumibilmente, porterà con sé diverse novità in casa rossoblù. È così che la dirigenza inizia a guardarsi intorno, scovando un nome in particolare: Petko Panayotov

Petko Panayotov: il futuro, come il calciomercato, è oggi

Non è un caso che proprio negli ultimi giorni si sia tornati a parlare di possibili movimenti e scenari futuri: dal nuovo nome per il centrocampo alla delicata situazione legata al rinnovo di Riccardo Orsolini. È in questo contesto che si inserisce una nuova suggestione proveniente dall’Est Europa.

Gli osservatori rossoblù, infatti, avrebbero messo nel mirino Petko Panayotov, centrocampista bulgaro classe 2005 attualmente in forza al CSKA Sofia. Per ora si tratta soltanto di un profilo monitorato con attenzione, ma il suo nome rientra perfettamente nella filosofia di mercato del Bologna degli ultimi anni: individuare giovani talenti prima che il loro valore esploda definitivamente.

Un profilo che ricorda un rossoblù in particolare

Panayotov è considerato uno dei prospetti più interessanti della sua generazione in Bulgaria. Cresciuto nel settore giovanile del Levski Sofia, si è trasferito al CSKA nel 2022, iniziando un percorso di crescita che lo ha portato gradualmente ad avvicinarsi alla prima squadra. Centrocampista elegante e molto intelligente dal punto di vista tattico, può agire sia da regista sia da mezzala, ma all’occorrenza anche sulla trequarti grazie alle buone qualità tecniche.

Non a caso, tra le somiglianze tecniche più citate c’è quella con Lewis Ferguson, uno dei punti di riferimento del centrocampo rossoblù. Il paragone riguarda soprattutto la completezza del ruolo e la capacità di unire qualità e dinamismo, anche se il bulgaro è naturalmente ancora all’inizio del proprio percorso. Un profilo da tenere sicuramente d’occhio, soprattutto, per il futuro rossoblù.

Fonte: TMW

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook