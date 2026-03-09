Calciomercato Bologna – Mandela Keita nel mirino delle big, in Italia e non solo

Il Bologna osserva Mandela Keita: il centrocampista in forza al Parma continua a farsi notare con prestazioni di alto livello, attirando l’attenzione a livello italiano e internazionale. Ormai perno fisso della formazione di Carlos Cuesta, il giocatore belga è da tempo nel mirino degli uomini di mercato del Bologna.

Chi è Mandela Keita, il centrocampista che piace al Bologna

Titolare quasi inamovibile del Parma, Mandela Keita ha mancato una sola presenza da inizio stagione tra Serie A e Coppa Italia. Sono 30 le presenze totali (su 31 partite) di cui 28 giocate dal primo minuto. Nella gara di ieri contro la Fiorentina ha messo in scena ancora una volta una prestazione di alto livello, motivo per cui è da tempo sotto osservazione del Bologna, ma non solo. Ieri c’erano club di Premier League a visionarlo al Franchi in prima persona e nelle scorse settimane è emerso l’interessamento di squadre come Brighton, Aston Villa e Brentford, oltre che del Tottenham.

Calciomercato Bologna – Mandela Keita nel mirino

Il ds Giovanni Sartori ha messo Keita in testa alla shortlist per il centrocampo rossoblù del futuro. Un giocatore sulla carta ideale per la mediana del Bologna di Vincenzo Italiano: bravo a fare entrambe le fasi, a recuperare palla e con ottime prospettive, anche il termini anagrafici visti i suoi 23 anni ancora da compiere. Insomma, Keita sarebbe il candidato ideale per rinnovare il centrocampo rossoblù inserendo giocatori giovani, sì, ma già pronti per competere in Serie A. Anche l’Inter sembra averci visto qualcosa, tant’è che lo ha seguito a più riprese con interesse, senza però mai affondare il colpo.

Chissà che non ci penserà qualcun altro a farlo quest’estate: il contratto di Mandela Keita col Parma è in scadenza a fine giugno 2029, ma qualche big italiana o internazionale potrebbe pensare di portarglielo via ben prima già nella prossima finestra di calciomercato estiva.

