Orsolini non sorride: manca il gol, rinnovo in stallo

«Ho visto attaccanti con il piede caldo e soprattutto Orsolini», le parole di Italiano in conferenza stampa prima di Bologna-Verona. Ma Riccardo Orsolini non riesce incidere come avrebbero voluto tutti, lui, l’allenatore e i tifosi che rivogliono l’Orso di inizio stagione. Il numero 7 rossoblù non segna da quasi due mesi in Campionato e si inizia a parlare di “caso”. Inoltre, è anche il momento per lui di decidere il proprio futuro: rimanere sotto le due torri o lasciare Bologna.

Orsolini, il palo gli nega il gol in Bologna-Verona

Due sono le immagini che rimangono del Riccardo Orsolini di Bologna-Verona: il palo e il momento della sostituzione. Il numero 7 rossoblù parte titolare. All’inizio della ripresa ha un’occasione. Al volo, dal limite dell’area. La palla si stampa sul palo alla sinistra del portiere avversario che non ci sarebbe arrivato. Niente “toc toc”. Al 66′ arriva il cambio, l’ormai solito passaggio di testimone con Federico Bernardeschi. Orso esce dal campo sconsolato.

All’ascolano in campionato il gol manca, ad oggi, da 53 giorni. L’ultimo proprio contro il Verona nella partita d’andata vinta dai Rossoblù in rimonta (speculare a quanto successo ieri). Ma mister Italiano dice che non c’è da preoccuparsi. Orsolini in questo periodo a secco in Serie A ha segnato però in Europa (a fine gennaio contro il Maccabi). Ed è a quota 11 reti tra tutte le competizioni.

Orso: non solo campo, rinnovo sempre in stallo

Il Bologna rivuole il Riccardo Orsolini di inizio stagione. Quello da 5 gol nelle prime 7 partite. Poi il calo del marchigiano sembrava andare di pari passo con quello del resto della squadra. Ma nelle cinque vittorie consecutive del Bologna prima del Verona, non c’è stata nessuna “bussata”. Ed è sempre più raro vedere sul volto del giocatore il sorriso a cui il pubblico rossoblù si era abituato.

Forse anche perché altri pensieri frullano nella testa di Orsolini in questo periodo. Riccardo è chiamato a decidere il suo futuro. Il suo contratto con il Bologna è in scadenza (30 giugno 2027) e per ora non sembra esserci un accordo tra le parti. Al momento della resa dei conti l’attaccante ascolano avrà 30 anni: rinnovare significherebbe legarsi al Bologna praticamente in modo definitivo.

