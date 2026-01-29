Mancano solo cinque pochi giorni al termine del calciomercato e il Bologna riflette sulle ultime operazioni per incrementare la qualità della rosa. Tuttavia, il tempo passa e alcuni nomi sul taccuino della società rossoblù hanno già trovato un’altra destinazione diversa dalle Due Torri.

Un esempio dell’ultima ora è Matteo Prati, il calciatore del Cagliari su cui il Bologna aveva chiesto informazioni per rinforzare il centrocampo.

Matteo Prati andrà al Torino

Secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato Gianluca di Marzio infatti, il Torino ha concluso l’operazione per il giocatore classe 2003, che vestirà dunque la maglia granata fino al termine della stagione. L’uscita anticipata di Asslani (obiettivo rossoblù nel mercato estivo) verso il Besiktas, ha reso necessario un intervento immediato nel reparto.

Il ds del Torino Petrarchi ha così intensificato i contatti con il Cagliari arrivando ad un accordo nella giornata di oggi. La formula scelta è quella del prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 7 milioni di euro.

Calciomercato Bologna: per il centrocampo i rossoblù devono guardare altrove

Per rinforzare il centrocampo il Bologna dovrà dunque guardare altrove. La linea del club felsineo rimane comunque chiara: in questa sessione di mercato il club non vuole impegnarsi con investimenti già proiettati sull’estate, prediligendo quindi la formula del prestito con diritto di riscatto.

Certo è anche che, nel frattempo, la dirigenza rossoblù dovrà cercare un profilo che al termine della stagione possa prendere eventualmente il posto di Remo Freuler il cui contratto è in scadenza a giugno e con cui ancora non si è trovata la quadra del rinnovo.

Fonte: Gianluca di Marzio

