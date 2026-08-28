Calciomercato Bologna, si avvicina Adopo: accordo col giocatore

Il Bologna continua a lavorare sotto traccia per l’arrivo di un nuovo centrocampista in questo calciomercato e si sta avvicinando a Michel Adopo del Cagliari. Il francese ex Atalanta è il profilo con le caratteristiche tecniche giuste e potenziali condizioni di acquisto convenienti.

Il giocatore è uno dei titolari dei sardi, ma di fronte a una buona offerta i sardi lo lascerebbero andare così come accaduto a Nadir Zortea un anno fa. Le due società rossoblù in queste ore dovrebbero cominciare a parlare delle condizioni del trasferimento del giocatore arrivato in Sardegna nell’estate del 2024 dalla Dea nerazzurra.

Accordo col giocatore

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, il Bologna dovrebbe cominciare a parlare del trasferimento di Adopo con il Cagliari nelle ultime ore di calciomercato, dopo l’ok del centrocampista. Il 26enne e il suo entoruage hanno raggiunto un accordo fino al 30 giugno 2030, più opzione per un altro anno.

Per il calciatore transalpino l’arrivo nella città delle Due Torri significherebbe un piccolo salto di carriera che finora aveva mancato. Dopo le due annate cagliaritane, il centrocampista di Villeneuve-Saint-Georges otterrà in Emilia anche un aumento dell’ingaggio annuale che percepisce ora nel club del capoluogo isolano.

Fisicità e inserimenti

Adopo completando il trasferimento al Bologna aggiungerebbe caratteristiche fisiche e tattiche che mancano oggi nell’organico rossoblù. La squadra di mister Tedesco avrebbe a disposizione una potenziale mezzala destra in grado di dare dinamismo e fisicità alla squadra.

Il francese ha un modo di stare in campo molto verticale. Adopo, infatti, pur non avendo grandi doti tecniche, è un grande centrocampista di rottura sì, ma sa anche inserirsi in area di rigore per andare in gol o calciare verso la porta avversaria. Su quest’ultimo elemento, comunque, Michel deve ancora fare dei passi avanti perché non ha ancora segnato tante reti in carriera.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook