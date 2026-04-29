Calciomercato Bologna, l’Arabia Saudita torna alla carica per Skorupski: ora il polacco ci pensa

Il tema portiere a Casteldebole è sempre più d’attualità. I due gravi infortuni muscolari di Skorupski hanno acceso un faro sulla situazione e la soluzione porta a un cambio. Lukasz Skorupski potrebbe dunque lasciare il Bologna nel prossimo calciomercato per far spazio a un nuovo titolare.

Il numero polacco dei rossoblù difficilmente tornerà entro la fine della stagione. Ci proverà, intanto, lo storico infortuni di questa annata sportiva dice che l’ex Roma ed Empoli sta pagando le 35 primavere (da compiere tra una settimana circa, 5 maggio, ndr) più di quanto ci si aspettasse e il club non vuole prendersi rischi. In estate, la caccia a un nuovo portiere è già aperta da tempo, visto che Ravaglia invece non ha dato garanzie a livello tecnico.

Nuove sirene dall’Arabia Saudita per il numero uno del Bologna

Già nella scorsa primavera inoltrata, quasi estate, e poi ancora in inverno, per l’estremo difensore polacco qualche club saudita aveva fatto sondaggi importanti con ricche offerte difficili da rifiutare. Skorupski, convinto di rimanere a Bologna, aveva rifiutato le proposte del ricco calciomercato dell’Arabia Saudita.

Il destino però ha riservato al portierone rossoblù due brutte sorprese. Due ko muscolari che ne mettono a serio rischio l’integrità nei prossimità anni, nonostante i quasi 35 anni non siano tanti relativamente al ruolo che ricopre. Ecco perché il club potrebbe anche spingerlo ad accettare un’offerta dall’esotica Saudi Pro League che, come riporta il Corriere dello Sport-Stadio, sono ancora valide e sciogliere il legame un anno prima della scadenza.

Il sostituto

E, siccome le offerte per l’ex numero 28 non mancano, è evidente che in casa Bologna il tema centrale più che l’addio di Skorupski sarà trovarne il sostituto nel prossimo calciomercato. Come detto, infatti, Ravaglia ha dato prova purtroppo di non potersi calare nel ruolo di titolare in una squadra come quella rossoblù.

Sarà necessario un portiere affidabile e non necessariamente giovanissimo. Una certezza. Per questo è difficile immagine un Bologna che richiami Gillier a fare il titolare in rossoblù dopo un solo anno a Montreal. Più facile che si investirà su giocatore che ha già giocato in Serie A. Le opzioni non mancano tra Di Gregorio in uscita dalla Juve, Falcone che rischia la B con il Lecce e diversi altri elementi interessanti che potrebbero salutare i rispettivi club in estate.

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