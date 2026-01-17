La Fiorentina, in questa sessione di calciomercato, continua a sondare Giovanni Fabbian, guardando in casa Bologna con grande interesse. Così, negli ultimi giorni, si è parlato di diverse formule per l’assalto al trequartista veneto, con una speciale attenzione ad un’eventuale contropartita tecnica. Tra i potenziali nomi, però, sembra che la dirigenza viola abbia scelto chi donare a Casteldebole. La decisione sarebbe ricaduta su Simon Sohm, proprio nella giornata di ieri. Ma chi è Simon Sohm? E, soprattutto, potrebbe fare comodo ai rossoblu?

Calciomercato Bologna – Sohm da Parma a Firenze

Quattro gol e una stagione da protagonista. Questo è quanto si è lasciato alle spalle il centrocampista svizzero quest’estate, quando ha scelto di lasciare Parma. Da uno dei punti cardini del progetto, Sohm ha cambiato casa scegliendo Firenze e l’ambizioso Stefano Pioli, che tanto l’aveva desiderato. Il progetto, d’altronde, era importante, con una caccia all’alta classifica da compiere. La realtà, ad ogni modo, non ha aiutato il ragazzo di Zurigo che, dopo metà campionato, si trova ancora in zona retrocessione. E, ovviamente, senza il tecnico che tanto lo aveva corteggiato. L’equazione è quasi scontata: dopo un avvio da titolare, dall’arrivo di Vanoli il classe 2001 è sceso nelle gerarchie. In due delle ultime sei gare è subentrato, in quattro, invece, ha dovuto seguire i compagni dalla panchina. Il talento c’è, intendiamoci. Ma il momento negativo potrebbe aver intaccato la sua fiducia e, un eventuale arrivo a Bologna, potrebbe aiutare il ragazzo.

Il nodo Fabbian

La società vorrà lo scambio? Questo è il vero interrogativo. Dopo aver respinto l’offerta della Lazio, infatti, sembra che Sartori e il suo team non siano intenzionati a lasciar partire un ragazzo che, pur partendo spesso dalla panchina, è un enorme valore aggiunto. E visti i risultati del club, alterare l’alchimia dello spogliatoio sarebbe controproducente. Ad ogni modo, il mercato è strano e, fino a inizio febbraio, nulla sarà certo, neppure in una società organizzata come il Bologna.

