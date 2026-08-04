Calciomercato Bologna, sondaggio per Gudelj: Udinese avanti

Il club rossoblù si muove per rinforzare la rosa e magari aggiungere quell’esperienza persa con l’addio di Remo Freuler. Il Bologna avrebbe infatti effettuato un sondaggio per Nemanja Gudelj, giocatore serbo classe 1991, svincolatosi dal Siviglia durante questo calciomercato.

Il giocatore, infatti, ha messo fine alla sua lunga esperienza in terra andalusa dopo 7 stagioni. Un’esperienza importante e anche vincente che, però, nelle ultime annate si era trasformata in una via crucis visto che il balcanico aveva visto il “suo” Siviglia faticare a mantenere addirittura la categoria in Liga, dopo anni grandi imprese europee.

Sondaggio Bologna

Dopo l’addio ai biancorossi spagnoli, il giocatore è stato proposto in giro per l’Europa. La sua duttilità (può giocare infatti mediano e anche difensore centrale, ndr) ha attirato parecchi club. Ma, non solo, la sua lunghissima esperienza in Europa ha fatto di lui l’obiettivo di diverse squadre.

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, i rossoblù hanno fatto un sondaggio per capire i margini di un’operazione che avrebbe potuto portare un giocatore dal curriculum importante in Serie A. Gudelj avrebbe potuto diventare un elemento di grande affidabilità per il nuovo Bologna di Tedesco.

Ma avrebbe portato anche qualità perché, schierato in difesa, gli si possono serenamente affidare i compiti di regia della prima impostazione.

Udinese in vantaggio

L’idea dei rossoblù era quella di portarlo sotto le Due Torri per una o due annate, ma non sembra che il sondaggio abbia avuto seguito. Gudelj, infatti, sembra ormai essere vicino all’Udinese che è nettamente in vantaggio su tutte, compreso ovviamente il Bologna. Il giocatore sarebbe una richiesta specifica del tecnico bianconero Kosta Runjaic.

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