Calciomercato Bologna, sondaggio per Mbangula: opzione per l’attacco

I rossoblù continuano a fare i conti con la voglia di Jonathan Rowe di trasferirsi all’Atalanta che, dopo la cessione di Ahanor, potrebbe presto rilanciare per l’inglese. Il Bologna, dunque, sonda le possibili alternative sul calciomercato tra cui anche Samuel Mbangula.

Seguito anche sul finale della scorsa annata, il giocatore belga nell’ultima annata ha giocato in Bundesliga con la maglia del Werder Brema. Ora, i rossoblù ci pensano nuovamente in caso di addio dell’inglese. Il giocatore cresciuto tra Anderlecht e Juventus NextGen è un’opzione interessante perché è un destro che gioca a sinistra esattamente come l’ex calciatore dell’Olympique Marsiglia.

Sondaggio per Mbangula

Nelle scorse ore il Bologna, dopo aver chiesto informazioni per Noa Lang, tentato in maniera importante per Ruben Vargas e altri giocatori, l’ultima idea è quella che porta all’ex bianconero. Il club sta sondando la disponibilità del Werder Brema al trasferimento e il gradimento del giocatore.

Sarà necessario capire con quali modalità i tedeschi lasceranno eventualmente partire il giocatore belga, protagonista di due discrete annate nelle ultime stagioni. Nell’annata 2024/25 con sotto la guida di Thiago Motta alla Juventus aveva chiuso con 4 gol e 5 assist (una delle reti segnate anche in Champions League).

Successivamente, nella stagione 26/27, Mbangula ha messo assieme 3 gol e 4 assist con la maglia del Werder. Numeri interessanti per un giocatore che, a sinistra, avrebbe caratteristiche tecniche simili a quelle di Rowe e alternative a quelle di Nicolò Cambiaghi.

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