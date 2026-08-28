Calciomercato Bologna, Jonathan Rowe: cosa c’è dietro l’attesa?

I giorni passano, la chiusura della finestra di calciomercato si avvicina e Jonathan Rowe continua ad essere un giocatore del Bologna. Ma il motivo, purtroppo, non ha nulla a che vedere con un tentativo da parte del club rossoblù di trattenerlo a tutti i costi. La questione è puramente economica: il Bologna pretende più soldi per il cartellino dell’inglese e non ha ancora trovato un’alternativa. Ecco perché i rossoblù “fanno muro”.

Il tempo stringe: cosa ne sarà di Rowe?

Il campionato è già iniziato, il tempo scorre inesorabile e la possibilità di fare gli ultimi movimenti di mercato si consumerà tra cinque giorni. Cosa ne sarà di Jonathan Rowe? Questa la domanda che si pone qualsiasi tifoso bolognese, a cui al momento è molto complicato rispondere. Sono oltre 20mila quelli che hanno sottoscritto l’abbonamento al Dall’Ara per una squadra con Castro centravanti e Rowe esterno, e ora, dopo aver perso il primo, rischiano che venga ceduto anche il secondo. Naturalmente, saranno i risultati del Bologna a determinare l’umore dei suoi tifosi, ma le premesse non convincono del tutto una parte di essi.

Calciomercato Bologna, un’altra plusvalenza nelle tasche rossoblù

Le prossime ore saranno decisive. L’Atalanta fa sul serio e il Bologna è attirato dalla plusvalenza. Dopo quelle di Santiago Castro alla Roma e Jhon Lucumi alla Juventus, in questi giorni potrebbe concretizzarsi anche quella di Jonathan Rowe. Acquistato per una cifra attorno ai 20 milioni di euro (bonus compresi), l’inglese potrebbe essere venduto alla Dea per oltre 40 milioni di euro. La cifra è alta, ma quale sarebbe il prezzo da pagare in campo? Come riporta Claudio Beneforti nell’edizione odierna di Stadio, nella giornata di ieri è stato accostato ai colori rossoblù il nome di Albert Gudmundsson della Fiorentina come possibile alternativa. Il gioco vale la candela?

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