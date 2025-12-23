Calciomercato Bologna – Un vertice per il futuro: gli ultimi nomi sul tavolo (Il Resto del Carlino)

Chiusa la parentesi Supercoppa, in casa Bologna si torna a guardare al futuro, e soprattutto al calciomercato. Dirigenza e allenatore avevano programmato un confronto dopo il viaggio in Arabia per fare il punto della situazione: l’incontro, adesso, è imminente e potrebbe verificarsi alla ripresa degli allenamenti, oppure slittare di qualche ora. In ogni caso, le decisioni non tarderanno ad arrivare.

La questione principale: difesa

Il reparto sotto osservazione speciale è la difesa. Il rientro di Vitik non basta a rassicurare, Casale dovrà restare ai box ancora a lungo e Heggem, contro il Sassuolo, sarà fermo per squalifica. A questo si aggiunge la questione Lucumí, legato al club fino al 2027 ma ancora distante dal rinnovo e recentemente rallentato da problemi fisici al tendine. Il quadro è completo: intervenire dietro è una necessità, non una semplice opportunità.

Tra i profili monitorati spunta quello di Diogo Leite, centrale portoghese dell’Union Berlino che a giugno potrà liberarsi a parametro zero. Il Bologna lo segue da tempo, ma la concorrenza non manca: Girona, Wolverhampton e Fiorentina hanno chiesto informazioni, anche se nessuna di queste piazze, al momento, sembra in grado di garantire un progetto di alto livello. Il difensore attende una chiamata convincente, mentre sullo sfondo restano Milan e Fenerbahce, pronti a inserirsi anche grazie a offerte economiche più pesanti.

Le idee giovani sul mercato

Dal Sud America, intanto, arrivano segnali su un possibile investimento in prospettiva. In Brasile continuano a parlare di una trattativa aperta per David Ricardo, classe 2002 del Botafogo: un centrale mancino che potrebbe essere una mossa anticipata in vista dell’estate. Il San Paolo osserva, ma il Botafogo preferirebbe cederlo in Europa per evitare rinforzi a una diretta concorrente: la richiesta è di circa 8 milioni. Sale invece a quota 10 milioni il prezzo di Diego Coppola, difensore del Verona seguito da tempo sia da Sartori sia da Italiano. Attualmente al Brighton senza grande spazio, il Bologna valuta una formula con prestito e riscatto per un giocatore giovane ma già abituato alla Serie A.

Calciomercato Bologna – scouting e piste internazionali

Il vertice di mercato non si limiterà però ai centrali difensivi. L’infortunio di Bernardeschi porta a riflettere anche sugli esterni, senza dimenticare le possibili offerte in arrivo per Dominguez, che potrebbero cambiare gli equilibri della rosa.

Nel frattempo, l’area scouting continua a lavorare sul futuro. Gli osservatori rossoblù hanno messo gli occhi su due profili molto giovani: Oskar Pietuszewski, esterno offensivo polacco classe 2008 che a soli 17 anni ha già collezionato numerose presenze e qualche gol, e Oumar Camara, 18enne cresciuto nel PSG, oggi al Vitoria Guimaraes e nel giro delle selezioni giovanili francesi.

Dall’Argentina, infine, rimbalzano voci su Valentino Acuña del Newell’s e su Kevin Zenon del Boca Juniors, entrambi assistiti da Sabbag, lo stesso agente di Dominguez. Nomi da tenere d’occhio, in attesa che il summit chiarisca le priorità. Dopo l’incontro, la finestra di calciomercato invernale del Bologna potrebbe entrare davvero nel vivo.

