Calciomercato Bologna: Thijs Dallinga sui taccuini del Lione

L’indiscrezione giunge da diverse fonti: Thijs Dallinga ha mercato ed il Lione vorrebbe far sul serio per prelevare l’attaccante olandese e portarselo in Francia. La capolista e protagonista della League Phase di Europa League terminata ieri, vorrebbe il centravanti in prestito con obbligo di riscatto, sborsando più o meno la stessa cifra che il Bologna pagò per assicurarsi le prestazioni di Dallinga dal Tolosa. L’attaccante fu acquistato dai rossoblù il 23 luglio 2024 per 15 milioni di euro.

Dallinga & Bologna: le strade si separano?

Con il contratto in scadenza nel giugno 2028 e un amore mai effettivamente sbocciato, le strade potrebbero separarsi. Anche in questa stagione la punta olandese non è riuscita ad incidere come ci si aspettava. Eppure, Sartori aveva speso delle parole importanti per il ragazzo, ad inizio stagione, elogiandolo e scommettendo sulla personale rivincita. Tuttavia, al di là di alcune fugaci settimane, Dallinga non è riuscito a prendersi né la titolarità, né la fiducia dell’ambiente bolognese. In questa stagione ha preso parte a 26 partite, collezionando 1.025′ minuti di gioco, conditi da 4 gol e 4 assist. Forse troppo poco per dimostrare pienamente il proprio valore, forse quanto basta per separarsi senza vicendevole rancore. Il Bologna in ogni caso, prima di lasciarlo partire, nonostante manchi poco alla fine della finestra di calciomercato, vorrebbe individuare il profilo che sostituisca l’attaccante olandese: senza essere frettolosi, perché la fretta non è una saggia consigliera.

Fonte: Nicolò Schira

