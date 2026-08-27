Dopo una settimana dall’offerta accettata dal Galway United, finalmente il Bologna ha ufficializzato un altro colpo in prospettiva. Arriva a titolo definitivo Cillian Tollett, cercato negli ultimi mesi anche da parecchie società estere, dalla Gran Bretagna all’Europa.

Calciomercato Bologna, ecco chi è Cillian Tollett

Cillian Tollett è un verde attaccante irlandese. Nato nel 2008, rappresenta un prospetto intrigante del suo calcio grazie alle spiccate qualità offensive che hanno convinto il Bologna a puntare su di lui. Il ragazzo è cresciuto nel settore giovanile del Galway, dove ha mostrato un affidabile senso del gol attirando l’attenzione di parecchi vivai europei. Ha poi segnato con la nazionale Under 16, dimostrando di poter essere decisivo anche nella Selezione e affermandosi come uno dei talenti più cristallini della sua generazione in Irlanda.

Nel 2026 ha proseguito il proprio percorso con l’Athlone Town, trovando maggiore spazio e segnando reti importanti in campionato. La velocità, la mobilità e la capacità di inserirsi negli spazi rappresentano caratteristiche importanti del suo gioco, ma è in rossoblu che dovrà migliorare per guadagnarsi un futuro in prima squadra.

La prossima sfida

La punta che si giocherà il posto con Tollett è sicuramente Castaldo, che è un rapace d’area più sviluppato rispetto all’irlandese. Però, in molte gare potrebbe servire un giocatore più rapido e mobile, caratteristica propria dell’ex Galway. Lì potrà svilupparsi, e questo potrebbe essere il ruolo del nuovo diamante rossoblu nel futuro del club.

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