Calciomercato Bologna – Rossoblù per la linea verde: piacciono Rubino e Aranda

Non solo il nodo panchina per l’imminente futuro del calciomercato del Bologna. I Rossoblù si guardano attorno anche per il Bologna che sarà, soprattutto in uno dei reparti più delicati: il centrocampo. Lì, tra le linee, ne viene promossa un’altra, di linea: quella verde. Infatti, gli uomini mercato dei Felsinei negli ultimi giorni guardano con interesse a due profili molto validi ma, soprattutto, molto giovani: Tommaso Rubino dalla Fiorentina e Tomás Aranda dal Boca Juniors.

Calciomercato Bologna – Interesse per Rubino della Fiorentina

È Nicolò Schira, giornalista di Tuttosport e esperto di calciomercato, in questo caso del Bologna, a lanciare la notizia sul proprio profilo X. I Rossoblù, in questa sessione, sanno di dover intervenire anche a centrocampo, e proprio in quella zona piace un giovane scuola Fiorentina: Tommaso Rubino. Classe 2006, di ruolo trequartista, ma può svariare anche tra centro ed esterno d’attacco, Rubino è uno dei giovani che più ha rubato l’occhio nella scorsa Serie B.

Già, perché i Viola l’hanno mandato, come si dice in questi casi, a “farsi le ossa” alla Carrarese, e lui ha risposto più che presente. Nel campionato cadetto ha messo insieme ben 26 presenze, oltre ad aver trovato anche al via della rete per ben due volte. Non male per un ragazzo alla prima vera stagione tra i grandi: lo scorso anno Tommaso aveva esordito sia in Serie A e sia in Conference League, con una sola presenza in entrambe le competizioni.

Occhi anche su Tomas Aranda del Boca Juniors

Abbiamo detto linea verde, e così sembra essere. Quantomeno, sempre nello stesso ruolo, sempre sulla trequarti. Gianluigi Longari, giornalista di Sportitalia, nella giornata di ieri aggiunge un nuovo nome agli interessi della dirigenza Rossoblù, direttamente dall’Argentina. Per la prossima sessione di calciomercato, il Bologna guarda a Tomás Aranda, classe 2007 del Boca Juniors. Anche lui, un po’ come Rubino, può svariare dalla trequarti all’esterno d’attacco, ma anche come mezzala sempre a centrocampo.

Ed è in buona compagnia, in Serie A. Perché oltre ai Rossoblù, Arenda ha attirato l’attenzione anche del Como e della Fiorentina, con una possibile lotta a tre per portarlo nel nostro campionato. Aranda, in questo 2026, ha già collezionato 21 presenze, andando a segno contro l’Instituto ACC nel torneo d’Apertura del campionato argentino. Insomma, il Bologna dimostra di voler guardare, come ha già fatto molte volte in passato, non solo all’immediato.

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