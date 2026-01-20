Calciomercato Bologna – E se il nuovo trequartista fosse…Ferguson?

Giorni intensi di calciomercato in casa Bologna, soprattutto per quanto riguarda il centrocampo. Due le uscite, che portano il nome di Ibrahim Sulemama e, soprattutto, di Giovanni Fabbian. Per quest’ultimo, presente già al Viola Park in serata, si aspetta solo l’ufficialità del passaggio alla Fiorentina.

Dal club Viola, però, arriverà Simon Sohm, richiesto espressamente dai Rossoblù secondo quanto filtra dagli ambienti di Firenze. Ebbene, se lo svizzero potrebbe tornare più utile in mediana, per le sue caratteristiche, ecco che, forse, il Bologna può tornare ad avere il suo trequartista senza cercarlo sul mercato: Lewis Ferguson.

Calciomercato Bologna – Si cercherà un trequartista o sarà Ferguson?

È un dubbio lecito, soprattutto tra i tifosi: il calciomercato del Bologna vedrà un’entrata nel buco lasciato da Giovanni Fabbian, ormai promesso sposo della Fiorentina? Tutto sembrerebbe portare al “sì”, anche se di alternative a oggi non ne sono ancora uscite. Proprio su questo punto, la motivazione potrebbe essere quella della “soluzione in casa”. E che soluzione, se vogliamo dirla tutta.

Si, perché tutti ricordano la miglior stagione di Lewis Ferguson al Bologna: annata 2023/2024, quella conclusa con la rottura del ginocchio per il Capitano. Dal suo rientro, con Vincenzo Italiano, il suo raggio d’azione è arretrato in mediana, anche per necessità di gioco. Ebbene, con l’arrivo di Sohm (seppur con la partenza di Sulemana, il quale però non ha quasi mai trovato spazio), ecco che lo scozzese potrebbe tornare nel suo ruolo primario, con Freuler, Pobega e Moro a completare il reparto in mediana, proprio insieme al nuovo arrivato.

Cosa è meglio?

Visti gli ultimi risultati, in molti nella tifoseria Rossoblù, dal calciomercato del Bologna, attendono una scossa. Probabilmente, un possibile “non-innesto” lascerebbe molti con l’amaro in bocca. Però, non bisogna dimenticare le qualità del numero 19 Rossoblù, seppur anche lui oggi in appannamento, e soprattutto quanto fatto proprio dietro le punte. In quel ruolo, con lo scozzese, Italiano potrebbe ritrovare una sorta di equilibrio maggiore nella zona centrale del campo. Insomma, anche se non arrivasse nessuno, chi dice che riportare Ferguson sulla trequarti non possa essere la soluzione giusta? Oppure è meglio intervenire con una nuova pedina?

