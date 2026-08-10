Calciomercato Bologna – Da Piccoli a Cabal, tutte le trattative rossoblù in corso

Il 4-1 subito contro il Pisa dimostra come il Bologna debba ancora completare la rosa della stagione 2026-2027: con la sessione di calciomercato estiva più aperta che mai, gli uomini dell’area tecnica rossoblù sono dunque al lavoro per portare nuovi innesti sotto le Due Torri.

Calciomercato Bologna – Piccoli come punta se dovesse partire Dallinga, punto interrogativo su Lucumí

Sull’edizione odierna del quotidiano Il Resto del Carlino, Massimo Vitali spiega come il principale nodo da risolvere sia quello riguardante il posto da centravanti. Dopo essersi aggiudicati Artem Dovbyk, arrivato in prestito dalla Roma come parte della trattativa per Santiago Castro, il Bologna vuole portare sotto le Due Torri anche un’altra punta .

Il fatto che Thijs Dallinga (autore dell’unico gol rossoblù nell’amichevole contro il Pisa) sia finito nel mirino del Werder Brema (in vantaggio sul Genoa) apre nuovi scenari: in caso di partenza dell’olandese, infatti, il club felsineo avrebbe la possibilità di portare a Casteldebole Roberto Piccoli. La Fiorentina, che lo scorso anno si era aggiudicata l’ex Cagliari per 27 milioni di euro, starebbe spingendo per incassarne almeno 20. Per l’attaccante viola, che piace anche alla Lazio di Gennaro Gattuso, Sartori e compagni non vogliono spendere più di 17 o 18 milioni, preferendo la formula del prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni.

L’altro nodo da sciogliere riguarda Jhon Lucumí, sempre più vicino alla Juventus di Spalletti. La Vecchia Signora è arrivata a offrire 17-18 milioni per il difensore centrale colombiano, la cui volontà sarebbe proprio quella di indossare la maglia bianconera. Il Bologna, però, sta ancora riflettendo e così la Juve ha deciso di inserire nella trattativa anche Juan Cabal (connazionale di Lucumí). Il colombiano, su cui Sartori e Di Vaio avevano messo gli occhi già dai tempi del Verona, resta in vantaggio su Teun Koopmeiners (per il quale l’operazione apparirebbe più complicata).

In ogni caso, dopo la partenza di Lucumí, il Bologna dovrà per forza prendere un altro centrale. Massimo Vitali fa anche i nomi di Leysen dell’Union Saint-Gilloise, di Rodriguez del Cagliari e di Bozhinov del Pisa.

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