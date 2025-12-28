Calciomercato Bologna – Tutto pronto per l’arrivo di Freytes dal Brasile

Non sono state settimane semplici per il Bologna, sopratutto in difesa, dove ad un certo punto c’è stato bisogno di adattare De Silvestri e Lykogiannis a centrali, Sartori e Di Vaio non si fanno quindi attendere e all’apertura del calciomercato piazzeranno il primo arrivo: Juan Pablo Freytes.

Sembra ormai tutto pronto per portare a Casteldebole un giocatore presente nei taccuini rossoblù da ormai diverso tempo. L’unico freno al momento è il tempo, ma con l’inizio delle danze del mercato quello del centrale argentino classe 2000 dovrebbe essere il primo dei nuovi contratti depositati.

L’andamento dell’operazione

Sembrerebbe addirittura tutto già chiuso dopo la parola definitiva dell’ad Fenucci e si starebbe attendendo solo l’apertura del Calciomercato per vedere Freytes a Bologna. Al momento c’è l’accordo tra giocatore e club su durata e cifre del contratto e mancherebbero solo alcuni bonus tra le società. La cifra che il Bologna verserà nelle casse della Fluminense si aggira intorno agli otto milioni.

Il centrale di Ticino (Aregntina), è pronto all’approdo in Europa ed è sua grande volontà chiudere con i rossoblù. Sartori e Di Vaio lo seguono dai tempi in cui giocava nei Newell’s Old Boys, ma è durante il mondiale per club di quest’estate che i fari si sarebbero definitivamente accesi su di lui. Lo stesso Di Vaio da quel momento si è mosso personalmente per andare a vederlo da vicino durante partite e allenamenti della Fluminense, dove fa coppia con Thiago Silva.

Casale in uscita?

Non al momento. L’operazione legata a Freytes non è direttamente collegata al futuro dell’ex Lazio. I rossoblù vogliono allungare la propria rosa tra i centrali viste le difficoltà avute tra infortuni e tante partite. Quella di Freytes sarà quindi un’aggiunta dal calciomercato per rendere ancora più sostanziosa la rosa del Bologna.

Certo che se Casale dovesse manifestare la volontà di trovare più minuti e arrivasse per lui la giusta offerta, a Casteldebole non si opporrebbe nessuno ad una eventuale partenza. In quel caso Sartori e Di Vaio sarebbero pronti a sostituire il ventisettenne con un prospetto da far crescere ed inserire già da ora anche in ottica futura.

Fonte: Claudio Beneforti – Stadio

