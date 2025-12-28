Seguici su

Bologna FC

Calciomercato Bologna – Tutto pronto per l’arrivo di Freytes dal Brasile

Manca poco all’inizio delle danze da mercato e il Bologna sembra già aver preparato il campo per l’arrivo di un difensore centrale

Pubblicato

1 ora fa

il

Freytes Calciomercato Bologna
Juan Pablo Freytes (©Fluminense)

Non sono state settimane semplici per il Bologna, sopratutto in difesa, dove ad un certo punto c’è stato bisogno di adattare De Silvestri e Lykogiannis a centrali, Sartori e Di Vaio non si fanno quindi attendere e all’apertura del calciomercato piazzeranno il primo arrivo: Juan Pablo Freytes. 

Sembra ormai tutto pronto per portare a Casteldebole un giocatore presente nei taccuini rossoblù da ormai diverso tempo. L’unico freno al momento è il tempo, ma con l’inizio delle danze del mercato quello del centrale argentino classe 2000 dovrebbe essere il primo dei nuovi contratti depositati.

Marco Di Vaio e Claudio Fenucci in attesa di Italiano

Marco Di Vaio e Claudio Fenucci (©Damiano Fiorentini /1000cuorirossoblu.it)

L’andamento dell’operazione

Sembrerebbe addirittura tutto già chiuso dopo la parola definitiva dell’ad Fenucci e si starebbe attendendo solo l’apertura del Calciomercato per vedere Freytes a Bologna. Al momento c’è l’accordo tra giocatore e club su durata e cifre del contratto e mancherebbero solo alcuni bonus tra le società. La cifra che il Bologna verserà nelle casse della Fluminense si aggira intorno agli otto milioni. 

Il centrale di Ticino (Aregntina), è pronto all’approdo in Europa ed è sua grande volontà chiudere con i rossoblù. Sartori e Di Vaio lo seguono dai tempi in cui giocava nei Newell’s Old Boys, ma è durante il mondiale per club di quest’estate che i fari si sarebbero definitivamente accesi su di lui. Lo stesso Di Vaio da quel momento si è mosso personalmente per andare a vederlo da vicino durante partite e allenamenti della Fluminense, dove fa coppia con Thiago Silva.

Casale in uscita?

Non al momento. L’operazione legata a Freytes non è direttamente collegata al futuro dell’ex Lazio. I rossoblù vogliono allungare la propria rosa tra i centrali viste le difficoltà avute tra infortuni e tante partite. Quella di Freytes sarà quindi un’aggiunta dal calciomercato per rendere ancora più sostanziosa la rosa del Bologna.

Nicolò Casale (© Bologna FC 1909)

Nicolò Casale (© Bologna FC 1909)

Certo che se Casale dovesse manifestare la volontà di trovare più minuti e arrivasse per lui la giusta offerta, a Casteldebole non si opporrebbe nessuno ad una eventuale partenza. In quel caso Sartori e Di Vaio sarebbero pronti a sostituire il ventisettenne con un prospetto da far crescere ed inserire già da ora anche in ottica futura.

Fonte: Claudio Beneforti – Stadio

