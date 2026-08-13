Ufficiale: Roberto Piccoli è un nuovo giocatore del Bologna

Il Bologna batte un altro colpo in attacco in questa finestra di calciomercato ufficializzando l’accordo per il passaggio di Roberto Piccoli. L’attaccante classe 2001 andrà a completare il reparto offensivo insieme ad Artem Dovbyk, altro recente acquisto del club rossoblù.

Bologna, il comunicato ufficiale su Roberto Piccoli

Il Bologna FC 1909 comunica di aver acquisito dall’ACF Fiorentina il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante Roberto Piccoli, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027 con obbligo di acquisizione definitiva al verificarsi di determinate condizioni. Roberto Piccoli è un centravanti completo, capace di abbinare struttura fisica, mobilità e senso del gol, oltre a garantire profondità e partecipazione alla manovra offensiva. Classe 2001, cresce nel settore giovanile dell’Atalanta, completando il proprio percorso fino ad affacciarsi alla Prima squadra e maturando esperienza in diverse realtà del calcio italiano. Nel corso della sua carriera si distingue per capacità realizzative e continuità di rendimento, consolidandosi come uno dei giovani attaccanti italiani più interessanti. Le prestazioni offerte nelle ultime stagioni, in particolare nell’anno in doppia cifra a Cagliari, lo portano a imporsi nel massimo campionato, attirando l’attenzione del panorama nazionale. L’approdo in rossoblù rappresenta una nuova tappa importante di una carriera in progressivo crescendo, dopo la sequenza dei prestiti da parte dell’Atalanta, il riscatto dei sardi e l’acquisizione definitiva della Fiorentina.

I dettagli dell’accordo con la Fiorentina

Come anticipato nei giorni scorsi, Roberto Piccoli sbarcherà sotto le Due Torri con la formula del prestito con obbligo di riscatto fissato a 18 milioni di euro più il 10% sulla futura rivendita.

Una cifra che si piazza all’incirca a metà tra le prime proposte Rossoblù e le richieste della Viola, che partivano dai 20 milioni di euro, visto l’acquisto dal Cagliari nella scorsa estate per 25 milioni di euro (più 2 di Bonus), dopo una stagione da 10 gol in 37 presenze in campionato e 2 in 3 presenze in Coppa Italia.

L’ultima stagione di Piccoli

Giovanni Sartori lo ha visto crescere nelle giovanili dell’Atalanta e ora è pronto a riabbracciarlo sotto le Due Torri di Bologna: Roberto Piccoli è il nuovo rinforzo per l’attacco rossoblù. Il classe 2001 saluta Firenze dopo una stagione da 4 gol in 32 presenze in Serie A e 3 reti in 10 gare di Conference League. A completare il quadro, 2 gol in Coppa Italia tra Cagliari e Fiorentina.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook