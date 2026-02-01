Calciomercato Bologna, ultime 24 ore: che cosa può accadere

Manca ormai esattamente un giorno alla fine del calciomercato di gennaio e il Bologna ha completato alcune operazioni che cambieranno inevitabilmente la fisionomia della rosa. Ma altro potrebbe ancora accadere nell’ultimo giorno, in particolare qualcosa potrebbe muoversi in avanti.

La finestra dei trasferimenti potrebbe non essere finita con l’arrivo di Sohm, Helland e João Mario e gli addii di Holm, Immobile, Fabbian e Sulemana. Qualcosa si muove ancora. Soprattutto perché alcuni giocatori rossoblù hanno la volontà e la necessità di giocare per raggiungere i propri obiettivi personali a breve e lungo termine.

Benjamin Dominguez vuole giocare di più

Una possibilità concreta, nonostante le smentite del caso, resta l’addio di Benjamin Dominguez. L’argentino ha dato disponibilità a tutte le squadre che finora l’hanno cercato. Mallorca e soprattutto Cagliari su tutte. E proprio con gli isolani nelle prossime ore potrebbe nascere un’idea scambio.

Una possibilità che accontenterebbe il ragazzo e darebbe al Bologna comunque la possibilità di reperire un “quinto” esterno offensivo. L’idea sarebbe quella di scambiare, sempre in prestito, Dominguez con l’angolano Luvumbo. Niente di particolarmente stravolgente a livello di rosa, ma comunque un movimento significativo. Va precisato che l’esterno africano è in uscita e già oggi ha rifiutato il trasferimento ai sauditi del Damac FC.

Fazzini ancora nel mirino?

L’altra grande possibilità è l’ingresso di un centrocampista o un trequartista. In questo senso, resta di moda l’opzione Jacopo Fazzini. Il trequartista della Fiorentina, infatti, resta in uscita dai viola ed è un nome che piace da tempo in casa rossoblù.

I rossoblù potrebbero prenderlo anche nelle prossime ore per completare il reparto della trequarti che ora vede solamente Odgaard e Sohm, che però deve dividersi anche con la mediana. Insomma, manca la famosa doppia opzione in ogni ruolo. Una necessità per affrontare al meglio le sfide della seconda parte di stagione.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook