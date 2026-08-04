Calciomercato Bologna, dall’Olanda: Bologna su Veerman. Ci sono altri club

Una indiscrezione dall’Olanda riporta in auge la possibilità che il Bologna punti a un centrocampista in questo calciomercato e il nome che emerge è quello di Joey Veerman. Già seguito in passato dai rossoblù, il giocatore nel frattempo ha cambiato squadra e oggi gioca al PSV.

Secondo quanto riportato da VoetbalPrimeur, il giocatore sarebbe in uscita dal PSV Eindhoven. I Campioni d’Olanda però avrebbero fissato un prezzo piuttosto importante per il centrocampo: 20 milioni di euro. Un prezzo che ovviamente potrebbe anche essere trattabile, ma c’è da tenere in conto la concorrenza. D’altronde Veerman è un giocatore forte e interessante.

Calciomercato Bologna – Interesse per Veerman? C’è forte concorrenza

Giovanni Sartori conosce molto bene il giocatore. Il responsabile dell’area tecnica rossoblù, infatti come noto, è un fine e profondo conoscitore del mercato olandese. Motivo per cui non c’è da sorprendersi che il Bologna possa essersi interessato a Veerman in questo calciomercato, a maggior ragione se fosse in uscita.

I rossoblù, però, non sono gli unici sul calciatore. Il classe 1999 piace anche Benfica, Monaco e in Italia interesserebbe anche all’Atalanta. Si tratta di società che, al momento, hanno potenzialità economiche superiori al club felsineo.

Centrocampista in uscita?

Per l’arrivo di Veerman, però, in casa Bologna servirebbe un’uscita e al momento non sembra esserci sentore di un addio imminente in questo calciomercato. Amondarain ha preso il posto di Freuler in tutti i sensi, ma nessun altro sembra vicino all’addio.

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