Il Bologna, nonostante la beffa del pareggio arrivato in casa del Como all’ultimo respiro, non frena i propri movimenti anche al di fuori del campo, nel calciomercato. La squadra allenata da Italiano è a caccia di rinforzi per affrontare un girone di ritorno difficile, viste anche le ultime uscite, e lo sa bene anche Giovanni Sartori. Il diesse rossoblù è a caccia da diversi giorni e proprio nelle ultime ore è uscito un altro nome che potrebbe interessare e non poco i mutamenti nel roster bolognese.

Calciomercato Bologna – Il Bfc guarda Massolin

Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio sulla piattaforma “X”, il Bologna Fc starebbe seguendo con attenzione il profilo di Yanis Massolin. Il centrocampista del Modena in serie B è infatti nel taccuino di Sartori, che sarebbe andato a vederlo dal vivo all’Euganeo nella sfida tra Padova e Modena, terminata 2 a 0 in favore della compagine veneta. Il giocatore francese classe 2002 è arrivato in estate dal Francs Borains, club belga, e dopo un periodo di adattamento nella società modenese, tra qualche panchina, è riuscito man mano a ritagliarsi i propri spazi, mettendo a referto, a oggi, un gol e un assist.

Chiaramente il Bologna non è l’unico club che vuole garantirsi le qualità del centrocampista in questa sessione di calciomercato. Non molto tempo fa diverse testate emiliane riportavano il forte interesse del Sassuolo sul giocatore. Chiamato “Il Rabiot di Modena“, Massolin è un profilo sicuramente interessante per il Bologna, alla ricerca di arrivi pesanti dal mercato invernale per tornare a competere dove ha fatto nella prima parte di campionato. Se il giocatore abbia convinto o meno Sartori non si sa, ma è probabile che se ne sentirà nuovamente parlare nei prossimi giorni.

Fonte: Gianluca Di Marzio

