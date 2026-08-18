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Calciomercato Bolonga, Cabal: i rossoblù chiedono il diritto di riscatto
Il colombiano resta il prescelto dei rossoblù, ma il nodo formula rallenta l’operazione. Sullo sfondo resta l’idea Gassama
Per il Bologna, le ultime ore di questa finestra di calciomercato estiva si prospettano frenetiche: al centro l’operazione Cabal per cui, dopo l’uscita ufficiale di Lucumí in direzione Torino, i rossoblù auspicano che possa fare il percorso inverso. Non si sa anche se nelle prossime ore, nei prossimi giorni o addirittura gli ultimi giorni di mercato.
Il nodo dell’operazione resta la formula che verrà utilizzata per definire il tutto. L’obiettivo del Bologna resta di chiudere il colpo il prima possibile, considerando soprattutto l’imminente inizio di campionato, con la gara con la Lazio fissata per lunedì 24 agosto alle 18:30.
Calciomercato, Bologna-Juventus: nodo formula per Cabal, c’è un’alternativa
Come raccolto da Stefano Brunetti nell’edizione odierna di Stadio, il motivo dietro questi giorni d’attesa per chiudere l’operazione e portare Cabal sotto le Due Torri riguarda la formula dell’operazione. Il Bologna vorrebbe chiudere in prestito con diritto, non obbligo come la richiesta iniziale della Juventus. Marco Di Vaio, direttore sportivo, e Giovanni Sartori, Responsabile dell’Area Tecnica rossoblù, prima di fare un’investimento importante vogliono far valutare prima a Tedesco l’effettiva resistenza fisica del giocatore.
Sullo sfondo resiste l’idea Nathan Gassama, centrale classe 2001 maliano del Baltika Kaliningrad, ma il colombiano della Juventus resta il netto favorito. Poi, fatto il centrale, si penserà anche alle uscite, con Nicolò Casale che resta il maggior indiziato per lasciare Casteldebole. Per lui, alla finestra ci sono alcuni club di Serie A.
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