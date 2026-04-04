Calciomercato, anche Calafiori potrebbe tornare in Serie A: ecco chi lo vuole

Non solo Dan Ndoye, ben presto la Serie A potrebbe riaccogliere anche un altro “figlio adottivo” di Bologna. Nel prossimo calciomercato estivo, oltre le lo svizzero potrebbe tornare in Serie A anche l’ex difensore del Bologna Riccardo Calafiori, anche e soprattutto per la possibilità di giocare di più.

Il calciatore romano, infatti, è nella rosa in 16/17 calciatori che Mikel Arteta considera tra i titolari del suo Arsenal, ma non è un inamovibile dei Gunners. Per questo motivo il difensore mancino, reduce dalla delusione con la maglia della Nazionale, potrebbe cedere alle lusinghe delle big di Serie A che non sono mai mancate anche in queste stagioni giocate in Premier League.

Due big di Serie A su Calafiori

In vista del calciomercato estivo, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Calafiori potrebbe tornare in Serie A ma non certo per vestire la maglia del Bologna. L’Arsenal, giustamente, continua a farne una valutazione altissima (40 milioni di euro), motivo per cui su di lui si possono muovere in pochissimi.

In particolare, su Riccardo gli interessi più vivi sono quelli di Inter e Juventus. La Juve cerca rinforzi difensivi per completare un reparto che in assenza di Kelly e/o Bremer ha faticato. Mentre, i nerazzurri dell’Inter puntano ad avere una soluzione “pronta” in caso di cessione (piuttosto probabile) di Bastoni al Barcellona.

Il sogno di tornare a Roma

Resta da capire quanta realmente è la voglia di trovare spazio in Italia per Calafiori. Il centrale romano è più che soddisfatto della propria esperienza londinese che, presto, potrebbe anche portarlo a diventare campione d’Inghilterra.

Anche perché Calafiori ha dichiarato recentemente di voler tornare, un giorno, alla Roma e un passaggio a Juventus o Inter prossimamente renderebbe questo desiderio più difficile da realizzare. Impossibile o quasi, invece, che Calafiori torni a Roma direttamente dall’Inghilterra anche perché ai Gunners il suo trasferimento dal Bologna è costato quasi 50 milioni. Cifre difficilmente raggiungibili per la società giallorossa.

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