Chi è Eiving Helland, il gigante del Bran che il Bologna ha scelto per la sua difesa

Il Bologna è intervenuto sul mercato in maniera decisa e importante. A prescindere dall’uscita del bocciato Nicolò Casale, in rossoblù arriverà il difensore centrale norvegese Eivind Helland.

Il giovanissimo centrale, prossimo giocatore felsineo, è stato osservato attentamente e scelto tra tanti profili. Peraltro, il giocatore classe 2005 è stato protagonista anche della sfida di Europa League tra Bologna e Brann lo scorso 6 novembre 2025.

Conosciamolo meglio.

La carriera di Eivind Helland

Eivind Helland è nato a Bergen, in Norvegia, il 25 aprile 2005. È figlio d’arte, suo padre Roger Helland è stato un calciatore professionista che ha militato tra il 1993 e il 2005, principalmente nel Brann, squadra di Bergen.

Formazione calcistica e settore giovanile

Nonostante il padre sia stato un calciatore molto importante del Brann, Eivind è cresciuto lontano del club di Bergen. Almeno a livello giovanile ha giocato in altre piccole società come Sædalen e Fyllingsdalen, prima di arrivare al Brann.

Brann

A partire dal 2022 ha giocato con la seconda squadra del Brann. Con la formazione “B” della squadra di Bergen, con cui ha poi giocato 46 presenze, segnando anche tre reti e servito anche due assist. Grazie alle sue prestazione, a partire dal 2023 ha iniziato a giocare anche con la formazione “A” del Brann esordendo nella massima serie norvegese.

Nel 2024, è stato costantemente aggregato alla prima squadra, ritagliandosi uno spazio comunque importante con 15 presenze totali e una rete all’attivo. In questa annata, esordisce anche a livello europeo con una presenza nei preliminari di Conference League.

A partire dall’ultima stagione del campionato norvegese (che si gioca durante l’anno solare), nel 2025, si è guadagnato i gradi di titolare del Brann. Nella passata Eliteserien ha giocato 28 gare, a cui si aggiungono anche le molteplici presenze nei preliminari delle coppe europee (Champions ed Europa League), nonché le sei presenze su sei finora collezionate nella League Phase di Europa League in cui ha sfidato anche i rossoblù.

Helland in Nazionale

In Nazionale ha cominciato a giocare fin dalle selezioni giovanili. Le prime apparizioni sono quelle con l’under 18 (8), e poi con l’under 19 con cui ha anche partecipato al campionato europeo di categoria del 2024. Dopo una sola apparizione in under 20, ha subito iniziato a fare parte dell’under 21 con cui ha giocato 10 volte, diventando anche capitano. Lo scorso 14 ottobre, il CT Solbakken lo ha convocato in Nazionale “A” per farlo esordire in un’amichevole contro la Nuova Zelanda, in cui ha giocato l’intera sfida.

Caratteristiche fisiche

196 cm x 82 kg, Eivind è un perfetto mesomorfo con una struttura fisica di base piuttosto importante. Ha una parte superiore del fisico molto importante e, pur non avendo ancora ben sviluppato la struttura muscolare, è dotato di grande forza fiducia e potenza muscolare. Doti queste che lo rendono un centrale roccioso, difficile da sovrastare nel duello fisico e nel gioco aereo. Tuttavia, questa importante massa lo rende piuttosto lento nello scatto, un po’ macchinoso negli spazi stretti, mentre sul lungo è in grado di produrre importanti velocità.

Caratteristiche tecniche

Destro naturale, Helland è in possesso di una buona tecnica individuale. Forte fisicamente, abile nei contrasti, il nuovo centrale del Bologna è un difensore che gioca molto sui posizionamenti. Helland ha buona lettura degli spai

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook