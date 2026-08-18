Calciomercato, l’ex Bologna Aebischer saluta il Pisa e l’Italia

Continuano a muoversi e cambiare i propri destini gli ex giocatori rossoblù. Michel Aebischer, ex Bologna protagonista della storica annata della qualificazione Champions e poi della vittoria della Coppa Italia, saluterà presto il Pisa in questa sessione di calciomercato.

Il centrocampista elvetico attualmente di proprietà del Pisa, in avvio di finestra trasferimenti, era stato in trattativa avanzata col Cagliari. Vista la retrocessione della società nerazzurra, il giocatore era in uscita dal club toscano. E ed era attratto dalla possibilità di poter tornare in Serie A. Tuttavia, i sardi avevano deciso successivamente di concentrarsi su altri profili meno esosi.

Aebischer saluta l’Italia

Michel Aebischer è pronto a salutare l’Italia dopo 4 anni e mezzo. Dopo l’arrivo al Bologna nel gennaio del 2022, lo svizzero saluterà il campionato italiano per approdare in Bundesliga. La prossima tappa della sua carriera sarà la Germania e la capitale tedesca con la maglia dell’Union Berlin.

Per lui sarà il suo terzo torneo torneo in cui giocherà in Europa dopo Serie A e Super League svizzera con lo Young Boys. Il centrocampista classe 1997 passerà a titolo definitivo alla squadra tedesca nelle prossime ore, dopo aver svolto le visite mediche e, ovviamente, apposto la firma sul contratto.

I dettagli dell’addio al Pisa

Aebischer che si era trasferito definitivamente al Bologna a giugno 2022, quando il suo cartellino era stato riscattato per circa 4 milioni di euro, la passata estate aveva salutato la città della Due Torri. Prestito con obbligo di riscatto per circa 4,5 milioni.

Ora l’addio al Pisa per circa 3,5 milioni di euro più bonus per un trasferimento a titolo definitivo e dunque il saluto definitivo al nostro calcio.

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