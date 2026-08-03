Calciomercato, l’ex Bologna Barrow cambia squadra e resta in Arabia Saudita

Musa Barrow ha lasciato il Bologna ormai tre stagioni fa, nel calciomercato estivo del 2023, dopo le accese critiche di mister Thiago Motta. Ai rossoblù ha lasciato in eredità una cessione da 7 milioni di euro al club saudita dell’Al-Taawon dopo stagioni fatte di tanti alti e bassi.

Il gambiano ha trascorso tre stagioni nella formazione lasciando il segno in alcune delle migliori annate del club della città Burayda. Tre annate che sono arrivate al termine nei giorni scorsi. L’attaccante classe 1998, che compirà 28 anni il prossimo 14 novembre, infatti cambierà squadra in questi giorni.

Futuro ancora in Arabia Saudita

Dopo tre annate con 79 presenze condite da 30 reti e 14 assist, Barrow ha ufficialmente lasciato l’Al-Taawon per trasferirsi nei connazionali sauditi dell’Al-Khaalej. L’ex giocatore rossoblù lascia in eredità oltre alle ottime statistiche anche ottimi risultati a livello di squadra.

Nelle ultime due annate, l’Al-Taawon, nonostante non sia una delle squadre più attrezzate del massimo torneo saudita, è arrivato quarto e quinto, anche se nell’ultima stagiona Musa ha dovuto saltare diverse gare per via di un infortunio al ginocchio.

Ora il primo trasferimento dopo l’addio di Barrow al Bologna e il passaggio dall’Al-Taawon all’Al-Khaleej. Un trasferimento a titolo gratuito, in cui il giocatore ha firmato un contratto annuale, fino al 30 giugno 2027, con la sua nuova squadra della città di Saihat.

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