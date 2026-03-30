Calciomercato, l’ex Bologna Ndoye può tornare in Serie A: ecco chi lo vuole

L’avventura di Dan Ndoye in Premier League potrebbe finire nel prossimo calciomercato estivo. L’ex esterno offensivo del Bologna, complice le difficoltà del Nottingham Forest, sarebbe ormai finito ai margini della squadra di Rui Vitoria (quarto tecnico stagionale degli inglesi).

Dan, infatti, in questa seconda parte del 2026 sarebbe scivolato molto indietro nelle gerarchie della formazione inglese. Tredici presenze in Premier nel nuovo anno solare, nessuna di queste da titolare e ovviamente nessun contributo in zona rete. E ora la sessione di calciomercato dell’estate del 2026 potrebbe essere decisiva per un ritorno di Dan Ndoye nel campionato di Serie A.

Chi c’è su Ndoye

L’ala svizzera ex Basilea, in questa stagione, ha fatto molto peggio di quanto mostrato in maglia felsinea. Ndoye ha lasciato il Bologna nell’estate 2025, in cambio di circa 42 milioni di euro, più bonus. In Premier League, nonostante l’inizio positivo ha poi deluso. Motivo per cui diversi club nel nostro campionato hanno iniziato a prendere informazioni. Le squadre più interessate, ovviamente, sono quelle che avevano già cercato il calciatori ai tempi della sua esperienza sotto le Due Torri.

In particolare, infatti, sullo svizzero ci sarebbero Inter e Napoli. I nerazzurri avevano cercato Dan nel gennaio 2025 e ora lo hanno rimesso l’esterno nel mirino in ottica addio di Dumfries e/o Luis Henrique. mentre, il Napoli aveva cercato fino all’ultimo di contendere lo svizzero al Nottingham la scorsa estate

Apertura al futuro ancora in Italia

Dopo la sfida amichevole della sua Svizzera contro la Germania, Dan Ndoye non ha chiuso al calciomercato e a un ritorno in Serie A. Incalzato dai giornalisti, l’elvetico ha risposto in maniera sibillina, senza smentite su un potenziale trasferimento nuovamente nel nostro campionato.

Ndoye ha detto: «Mi cercano Napoli e Inter? Non so, per il momento sto bene in Premier League. Ma in futuro, chissà». Sul nostro Paese e sulla nostra Nazionale ha anche aggiunto qualche parola che sa tantissimo di rossoblù: «L’Italia al Mondiale? Faccio il tifo per i miei amici Cambiaghi e Calafiori»

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook