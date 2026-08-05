Calciomercato, l’ex Bologna Zirkzee resta in orbita Serie A

Conclusa la seconda deludente stagione in Inghilterra col Manchester United, l’ex Bologna Zirkzee è finito nuovamente nel mirino della Serie A e della Juventus in questo calciomercato. Il centravanti olandese è da tempo in uscita dai Red Devils, ma nessuno è mai riuscito a convincere gli inglesi sulla formula.

Ora invece la Juve sembra decisa a puntare fortemente sul centravanti olandese ex Bologna. Joshua, dopo i quasi 50 milioni di euro spesi due anni, nel bilancio del club di Manchester pesa molto meno. L’idea è quella di un acquisto low cost per mettere Zirkzee alle spalle di Kolo Muani, al posto di Jonathan David.

Le condizioni del Manchester United

Oggi i Red Devils sembrano intenzionati ad accettare una cifra praticamente dimezzata rispetto al valore dell’acquisto dell’estate 2024. Zirkzee uscirebbe dal Manchester United per circa 25 milioni di euro e la Juventus offre un prestito con diritto di riscatto intorno a quella cifra.

Gli inglesi avrebbero già accettato l’idea del prestito, ma vorrebbero la possibilità che per la Juve in qualche maniera il riscatto diventi un obbligo. Insomma, la strada è ancora lunga perché i bianconeri devono ancora piazzare David.

Sembra però che la voglia di Massara di portare Zirkzee in una delle sue squadre (come già successo alla Roma) possa questa volta fare la differenza nel ritorno dell’olandese in Serie A. Il tutto nonostante cifre di cartellino e d’ingaggio molto elevate che finora ne hanno impedito il ritorno che lo stesso giocatore avrebbe gradito.

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