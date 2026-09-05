Calciomercato, l’ex obiettivo Galarza giocherà con Messi

L’estate di calciomercato del Bologna è cominciata con la ricerca di un centrocampista: tra i candidati, oltre al neo rossoblù Amondarain, c’era anche Matias Galarza. Il paraguaiano del River Plate, reduce da un bel Mondiale, era in uscita dalla squadra di Buenos Aires a prezzo contenuto.

L’ormai ex giocatore del River Plate era un’alternativa low-cost al giocatore arrivato dall’Estudiantes per circa 10 milioni di euro più bonus. Il centrocampista classe 2002, alla fine, non è arrivato perché il club rossoblù ha chiuso per la sua prima opzione. Anche perché la società ha terminato i pass per gli extracomunitari con l’arrivo dell’argentino appunto e di Alhassane.

Il passaggio all’Inter Miami

Matias Galarza, nonostante l’interesse di diverse società europee come le big di Serie A, alla fine non ha ricevuto le giuste offerte lasciare il River Plate in questo calciomercato. Solo in questi giorni, invece, ha trovato la sua nuova destinazione negli Stati Uniti.

Il paraguaiano classe 2002 ha scelto di accettare l’offerta proveniente dalla MLS e, in particolare, dalla Florida. Infatti, Galarza si è trasferito all’Inter Miami, dove giocherà nel club di proprietà tra gli altri di David Beckham e sarà compagno del “mito” Lionel Messi. Una vera e propria colonia di ex stella del calcio europee, costruita attorno al “Diez” argentino, che si è appena ritirato dalla Nazionale albiceleste.

Chi è Matias Galarza

Le caratteristiche tecniche

Centrocampista mancino, Matías Galarza è un giocatore dinamico e duttile, capace di agire sia da mezzala sia in una posizione più avanzata. Fa della corsa, dell’intensità e della capacità di inserirsi senza palla alcune delle sue armi principali, abbinate a una buona qualità nel palleggio e a una discreta efficacia nel recupero del pallone.

La sua duttilità gli ha permesso di essere impiegato in più zone del centrocampo anche con il Paraguay. Al Mondiale 2026 è stato uno dei protagonisti dell’Albirroja: quattro presenze da titolare per 388 minuti complessivi, con un gol contro la Turchia e un assist negli ottavi di finale contro la Germania, gara terminata ai rigori. Il cammino del Paraguay si è poi fermato agli ottavi contro la Francia.

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