Calciomercato, Fiorentina sull’ex Bologna Zirkzee per il post Kean

La Fiorentina tenta l’ennesimo colpo di calciomercato e questa volta ci prova con l’ex Bologna Joshua Zirkzee. Il club viola è al lavoro con il Manchester United per cercare di portare l’olandese a Firenze sulla base di un prestito oneroso sui 5 milioni di euro e diritto di riscatto a giugno 2027.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, le parti stanno dialogando per cercare di capire se ci sia anche la possibilità di un obbligo condizionato. Prima ancora, però, la Fiorentina dovrà battere la concorrenza: su Zirkzee c’è anche la Juventus, in vantaggio, che però ha bisogno di far uscire David prima di affondare il colpo sull’ex rossoblù.

Calciomercato, la Fiorentina ci prova per l’ex Bologna Zirkzee

Fabio Paratici, direttore sportivo della Fiorentina, è al lavoro per consegnare a Fabio Grosso un attaccante di livello e Joshua Zirkzee sembra essere il preferito della dirigenza. La necessità nasce dall’uscita di Moise Kean, sempre più vicino al Como: secondo Gianluca Di Marzio, i due club stanno discutendo dei bonus per rimodellare l’ultima offerta da 35 milioni di euro più 5 di bonus.

Zirkzee, dalla magia rossoblù alle difficoltà in Premier League

Sono soltanto 26 le presenze registrate da Zirkzee nell’ultima stagione al Manchester United tra tutte le competizioni, comprensive di 2 reti contro Crystal Palace e Wolverhampton, per un totale di 645 minuti giocati. Tutt’altro giocatore rispetto a quello ammirato dai tifosi rossoblù nella stagione 2023/24 sotto la guida di Thiago Motta.

Con la maglia del Bologna, Joshua Zirkzee ha vissuto il sogno della storica qualificazione in Champions League da protagonista assoluto. Ben 12 reti e 7 assist in 37 partite, numeri che all’epoca avevano attirato proprio il Manchester United. Un affare da oltre 40 milioni di euro entrati nelle casse del Bologna, che a fine estate potrebbe ritrovare Zirkzee da avversario in Serie A.

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