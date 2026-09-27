Calciomercato invernale, quest’anno si comincia prima: tutti i colpi centrati dal Bologna a gennaio

Quest’anno il calciomercato invernale inizierà qualche giorno prima: come riportato da Sky Sport e da numerose altre testate specializzate, infatti, la sessione invernale aprirà il 28 dicembre 2026, leggermente in anticipo rispetto alla data originaria (ovvero il 2 gennaio 2027). L’ultimo giorno, invece, continuerà a essere il 1° febbraio. A comunicarlo è stata la FIGC, che ha deciso di accogliere positivamente la richiesta dei club di Serie A di poter cominciare prima per motivazioni legate ai bilanci. Ora manca solo l’ok della FIFA.

Dal simbolo Orsolini al decisivo Barrow: il Bologna ha sempre concluso affari iconici durante il calciomercato invernale

Il mercato estivo condotto in vista del campionato 2026-2027 non ha convinto del tutto i tifosi del Bologna. La dirigenza della società emiliana, però, potrebbe avere ancora qualche asso nella manica, come si suol dire. In effetti la storia rossoblù è piena di affari iconici conclusi proprio durante il calciomercato invernale. Basti pensare alla trattativa che ha portato sotto le Due Torri uno dei giocatori più rappresentativi della storia recente del club: parliamo nientemeno che di Riccardo Orsolini, arrivato il 31 gennaio 2018 dall’Atalanta e diventato nel corso degli anni bandiera e capitano.

Un anno dopo, nel gennaio del 2019, la squadra si arricchì invece di Nicola Sansone e Roberto Soriano, tra i protagonisti della salvezza guidata da Sinisa Mihajlovic. L’anno successivo fu il turno di Musa Barrow, arrivato in prestito con obbligo di riscatto dall’Atalanta: era il 17 gennaio 2020. Il gambiano indossò la maglia rossoblù per tre anni, diventando un punto fisso della formazione di quell’epoca e totalizzando complessivamente 127 presenze e 27 reti fra tutte le competizioni.

Santi Castro, Odgaard, Joao Mario: gli acquisti invernali degli ultimi anni

Anche il calciomercato invernale della stagione 2023-2024 (quella della storica cavalcata alla Champions capitanata da Thiago Motta con l’aiuto di gioielli come Zirkzee, Calafiori, Beukema e Saelemaekers) fu particolarmente iconico. Nel gennaio del 2024 la squadra di Motta diede il benvenuto a Jens Odgaard e a Santiago Castro, che si rivelarono poi fondamentali per le stagioni successive.

Arriviamo infine alle ultime due annate, quelle caratterizzate dalla guida di Vincenzo Italiano. A gennaio 2025 sbarcarono a Bologna Davide Calabria (storico ex capitano del Milan) ed Estanis Pedrola (giovane talento della Sampdoria). Arrivati entrambi in prestito, non lasciarono il segno. Lo scorso gennaio, infine, Italiano accolse in squadra Eivind Helland, Simon Sohm e Joao Mario. Per lo svizzero e il portoghese si è trattato solo di una breve parentesi, mentre il giovanissimo difensore norvegese è rimasto a Bologna, dove si sta ritagliando sempre più spazio.

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