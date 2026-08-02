Calciomercato, Lucumí priorità Juventus ma il Bologna non molla sul prezzo

L’attesa per la cessione di Jhon Lucumí continua a prolungarsi in casa Bologna, arrivati nel secondo mese di calciomercato però il giocatore colombiano ha una preferenza chiara per la Juventus. Il difensore ha messo in standby ogni tipo di offerta per approdare a Torino.

Il club rossoblù, dal canto suo, spera di incassare al più presto il massimo dei soldi possibili per l’addio del giocatore sudamericano reduce da un bel Mondiale con la sua Nazionale. Il giocatore ex Genk, d’altronde, è stato messo sul mercato dall’AD Claudio Fenucci. Infatti, la società un anno fa aveva promesso al calciatore di essere ceduto, dopo il ‘no’ al Sunderland.

La prima offerta rifiutata dal Bologna

L’interesse della Juventus per Lucumí riguarda ormai l’inizio del calciomercato, così come la prima offerta al Bologna. Il giocatore classe 1998, infatti, sarebbe il preferito di Luciano Spalletti per completare il reparto difensivo a sua disposizione.

Tra fine giugno e inizio luglio, infatti, i bianconeri hanno bussato alla porta dei felsinei. Nelle discussioni sui potenziali movimenti incrociati di Miretti, João Mario e Adzic, i due club avevano discusso anche di Lucumí. Allora, la Juve aveva offerto 17 milioni di euro per Jhon, ricevendo un rifiuto secco del Bologna, confermato anche dall’AD della Vecchia Signora Giovanni Carnevali.

Priorità alla Juventus

Il Bologna aveva detto no alla proposta della Juventus anche perché sul contratto di Lucumí era ancora attiva la clausola rescissoria da 28 milioni, che è scaduta a pochi giorni dall’apertura ufficiale del calciomercato (il 15 luglio).

Dopo la scadenza della clausola, il Bologna ha così fissato un nuovo prezzo di circa 25 milioni, che potrebbe comprendere anche dei bonus. Una cifra che finora si è detto disposto a pagare solamente il Como.

Contemporaneamente alle trattative con la Vecchia Signora, i bianconeri avevano ottenuto dal giocatore una preferenza quasi assoluta che, secondo Nicolò Schira, resiste ancora oggi. Scelta, quella del classe 1998, confermata anche dallo standby alle proposte di Galatasaray e appunto Como.

La Juventus tira il prezzo

Per il momento, la Vecchia non si è ancora rifatta sotto per il centrale dei Cafeteros. Finora, però, i bianconeri hanno speso più di 80 milioni di euro per Ekhator, Alajbegovic e Kolo Muani, motivo per cui la società felsinea non si accontenterà di una proposta al ribasso il giocatore.

Dall’altra parte la Juventus è consapevole che il Bologna ha le spalle al muro volendo e dovendo incassare il massimo dalla cessione di Lucumí in questo calciomercato per via della scadenza del contratto a brevissimo (in termini calcistici): 30 giugno 2027.

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