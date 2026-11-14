Cambiaghi è il tesoro di Palladino: l’esterno vola anche in Nazionale

Il Bologna si gode la crescita di Nicolò Cambiaghi, diventato uno dei punti di riferimento della squadra anche dopo il cambio in panchina. La sua presenza non è mai venuta meno: nelle undici giornate considerate, quattro con Tedesco e sette con Palladino, l’esterno è stato impiegato sempre, partendo titolare in dieci occasioni. Numeri che raccontano la fiducia costruita nel tempo e la capacità di adattarsi alle esigenze del gruppo. Sulla corsia sinistra, il suo contributo si misura soprattutto negli strappi, nella velocità e nell’abilità nell’uno contro uno, qualità che gli permettono di mettere in difficoltà le difese avversarie e di aprire nuove soluzioni offensive.

Che cosa è cambiato con Palladino?

Il nuovo allenatore ha contribuito a esaltare le caratteristiche dell’esterno, inserendolo in una squadra che ha ritrovato slancio e risultati. Con cinque vittorie nelle ultime sei partite, il Bologna è risalito fino all’ottavo posto, tornando a guardare con ambizione alla zona europea. Cambiaghi beneficia di una manovra che gli consente di attaccare maggiormente la profondità e sfruttare gli spazi, rendendo il dribbling una risorsa concreta per creare superiorità numerica. Anche gli assist, quattro finora, confermano la sua capacità di incidere oltre la conclusione personale.

Dalla maglia rossoblù alla ribalta azzurra

Le prestazioni in campionato hanno trovato conferma anche in Nazionale, dove Cambiaghi si è messo in evidenza contro avversari di grande livello come Olise e Barcola. Il confronto internazionale è stata un’ulteriore occasione per misurarsi con giocatori affermati e acquisire consapevolezza, senza perdere di vista il proprio percorso. Il Bologna, intanto, può valorizzare un elemento che in passato aveva attirato l’interesse di diverse società. Dopo aver lasciato alle spalle l’infortunio che un anno prima aveva frenato le sue ambizioni azzurre, l’esterno è tornato a prendersi spazio e responsabilità. E ora la crescita della squadra e quella individuale procedono insieme: Palladino ha trovato una risorsa preziosa.

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