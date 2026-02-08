Primavera, poche emozioni tra Atalanta e Bologna: finisce 0-0

Ventiquattresima giornata di campionato per il Bologna Primavera, che nel match domenicale dell’ora di pranzo ha affrontato in trasferta i coetanei dell’Atalanta. La sfida tra gli orobici di Giovanni Bosi e i rossoblù di Stefano Morrone, però, ha regalato poche emozioni: 0-0 al Centro Sportivo “Bortolotti” di Zingonia.

La partita – Ritmi molto lenti nella sfida dell’ora di pranzo: pareggio senza reti per il Bologna Primavera in casa dell’Atalanta

Il ritmo di gioco è apparso piuttosto basso fin dall’inizio, con poche occasioni da entrambe le parti. Al 10′ i padroni di casa hanno provato a impegnare Franceschelli, senza creare grandi problemi al portiere rossoblù. Alla mezzora di gioco è arrivata la occasione per gli ospiti, con la conclusione di Nesi che però è terminata al di sopra della traversa. Al 36′, poi, gli emiliani hanno scaldato i guantoni di Anelli: l’estremo difensore orobico, però, ha risposto presente, respingendo in corner un tentativo di Lo Monaco (tra i giocatori più decisivi del Bologna, a quota 5 gol in 8 presenze).

All’inizio della ripresa è stata l’Atalanta ad avere la migliore chance per sbloccare il risultato: Percassi ha lasciato partire il tiro ma Franceschelli gli ha negato la gioia del gol con una grande reazione. A parte questo, ritmi lenti e pochi guizzi anche nella seconda frazione di gioco. Nonostante le sostituzioni, il risultato non è cambiato e il match è terminato a reti inviolate.

Per il Bologna di mister Morrone, adesso dodicesimo con 34 punti, si tratta del quarto risultato utile consecutivo dopo la vittoria contro la Roma e i pareggi con Cesena e Juventus. La Dea sale invece a 31 punti, equivalenti alla quindicesima posizione.

Il tabellino

Marcatori: –

Atalanta: Anelli; Ramaj, Parmiggiani, Maffessoli; Percassi, Gasparello (88’ Colombo), Ruiz, Artesani (68’ Mouisse), Leandri, Baldo (68’ H. Camara); Cakolli (62’ Mungari), Baldo. All. Bosi.

Bologna: Franceschelli; Nesi, Tomasevic, Papazov, Baroncioni (62’ Francioli); Lai, Nordvall, N’Diaye (62’ Libra); Negri (76’ Juncaj), Toroc (62’ Bousnina); Lo Monaco (88’ Krasniqi). All. Morrone.

(Fonte: Bolognafc.it)

