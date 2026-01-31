Primavera – Tra Bologna e Juventus finisce con un emozionante 3-3

La gara dell’ora di pranzo tra Bologna e Juventus è stata piena di emozioni, colpi di scena e continui ribaltamenti di fronte: il big match del 23° turno del campionato Primavera 1, andato in scena al Granarolo Youth Center di Crespellano, è infatti terminato con un clamoroso 3 a 3.

La partita – Il Bologna Primavera passa avanti con la doppietta di Negri, poi spreca tutto: Lo Monaco salva il risultato all’80’

Alle 13 il Bologna Primavera ha ospitato la Juventus di mister Padoin al centro sportivo di Crespellano. I padroni di casa sono partiti fortissimo: Negri, infatti, ha subito sbloccato il risultato con un tiro a giro sul secondo palo, segnando l’1-0 dopo soli 6 minuti di gioco. Al 18′ l’attaccante rossoblù ha firmato anche il 2-0 su rigore concesso dopo un fallo di mano dei bianconeri. Il primo tempo è dunque terminato con i felsinei sul doppio vantaggio.

Nella seconda frazione di gioco, tuttavia, gli ospiti sono riusciti a ribaltare totalmente la situazione nel giro di 20 minuti. Al 53′ Pugno ha lasciato partire il tiro, insaccando poi il pallone in rete sulla ribattuta di Franceschelli e accorciando così le distanze. Neanche dieci minuti dopo, al 62′, Merola ha realizzato anche il 2-2 e ha riportato la situazione in parità. Al 73′, poi, la doccia gelata: Durmisi, subentrato poco prima, ha infilato il 2-3 con cui i bianconeri hanno concretizzato il controsorpasso. Il Bologna stava rischiando di buttare via la partita, poi ecco che il solito Luca Lo Monaco (entrato un quarto d’ora prima) ha siglato il definitivo 3-3. Quinta rete stagionale per il classe 2008, sempre più decisivo per questa squadra.

Mister Morrone e i suoi ragazzi hanno ottenuto così il loro secondo risultato utile consecutivo dopo il bel 3-2 di lunedì con la Roma. Grazie al pareggio conquistato nello scontro diretto con la Juve, i rossoblù possiedono ora 33 punti e occupano il nono posto in classifica nell’attesa dei restanti match della giornata. 32 punti e undicesima posizione per la Juve.

Il tabellino

Marcatori: 6’, 18’ rig. Negri (B), 53’ Pugno (J), 62’ Merola (J), 73’ Durmisi (J), 80’ Lo Monaco (B).

Bologna: Franceschelli; Tomasevic, Markovic (48’ Nesi), Papazov, Baroncioni; N’Diaye (65’ Libra Alvarado), Nordvall, Lai; Negri, Toroc (65’ Lo Monaco); Castaldo (65’ Ferrari). All. Morrone.

Juventus: Radu; Rizzo (90’ Borasio), Verde, Van Aarle; Leone, Vallana (65’ Makiobo), Contarini, Grelaud; Merola, Tiozzo; Pugno (69’ Durmisi). All. Padoin.

(Fonte: Bolognafc.it)

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook