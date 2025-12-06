Primavera – Bologna e Inter pareggiano 1-1 a Crespellano

Un punto a testa per Bologna e Inter nella quattordicesima giornata di Primavera 1: nell’anticipo delle 13, i rossoblù di mister Stefano Morrone riescono a conquistare in extremis il pareggio contro i ragazzi di Benny Carbone. Al Granarolo Youth Center di Crespellano finisce 1-1, con i padroni di casa che salgono dunque a quota 20 punti in classifica (corrispondenti all’undicesimo posto in attesa degli altri risultati del weekend).

La partita – Lo Monaco ancora decisivo: il Bologna Primavera agguanta il pareggio allo scadere

Il primo tempo è equilibrato, con guizzi da entrambe le parti: il pacchetto arretrato del Bologna è attento e neutralizza più di una minaccia. Nella ripresa, poi, la partita si accende: al 58′ Mosconi va giù dopo un fallo di Papazov, il direttore di gara indica il dischetto. Dagli undici metri va lo stesso Mosconi, che non fallisce il calcio di rigore e sblocca così il match. 0-1 a Crespellano.

La partita sembra indirizzata ma il Bologna non molla e al 90′ ecco che arriva il gol del pareggio: anche questa volta ci pensa il giovane Luca Lo Monaco, subentrato a inizio secondo tempo e ancora una volta decisivo dopo il gol realizzato lo scorso weekend nella vittoria per 2-1 contro il Torino. Per l’attaccante classe 2008, fresco di debutto in Primavera 1, sono già due reti in campionato: un impatto decisamente notevole.

Stefano Morrone e i suoi ragazzi conquistano così il secondo pareggio della loro stagione dopo quello con il Cesena all’esordio. Per il resto, 6 vittorie e 6 sconfitte.

Il tabellino

Marcatori: 58’ rig. Mosconi (I), 90’ Lo Monaco (B).

Bologna: Gnudi; Nesi (82’ Castillo), Francioli, Markovic, Baroncioni (67’ Puukko); N’Diaye, Krasniqi (67’ Rossitto), Jaku (55’ Papazov); Lai; Armanini (46’ Lo Monaco), Ferrari. All. Morrone.

Inter: Farronato; Ballo, Bovio, Peletti (46’ Mackiewicz), Marello; Zarate Hidalgo (86’ Putsen), Cerpelletti, Mancuso; Mosconi (76’ El Mahboubi), Iddrissou (70’ Carrara), Pinotti (46’ Venturini). All. Carbone.

(Fonte: Bolognafc.it)

