Bologna Primavera – Domani arriva l’Inter a Crespellano

Il campionato Primavera 1 è giunto al suo quattordicesimo turno: nel primo pomeriggio di domani il Bologna di Stefano Morrone ospiterà l’Inter al centro sportivo di Crespellano, rinominato Granarolo Youth Center. La partita, trasmessa in diretta da Sportitalia, avrà inizio alle 13.

Primavera, domani c’è Bologna-Inter: la preview del match

Una doppia – anzi, una tripla – sfida attende la squadra di mister Morrone. Innanzitutto i rossoblù sono chiamati a regalare il loro miglior gioco per tentare il colpo contro l’Inter, sesta con 22 punti (4 in meno della Fiorentina capolista, 2 in meno del trio Atalanta-Parma-Roma e gli stessi del Monza). I nerazzurri sono partiti in sordina rispetto agli scorsi anni ma grazie agli ultimi risultati postivi hanno recuperato terreno in graduatoria: un pareggio e 4 vittorie (tra cui quella ottenuta domenica scorsa contro il Milan) nelle ultime 5 uscite per i ragazzi di Benny Carbone.

Il Bologna, invece, ha finora collezionato 6 vittorie, 6 sconfitte e un solo pareggio, equivalenti a 19 punti e all’undicesimo posto in classifica. Ciononostante, i felsinei stanno attraversando un periodo di alti e bassi e devono ancora trovare la propria continuità: dopo l’importantissima vittoria in campionato contro il Torino, infatti, Lai e compagni sono incappati in una delusione in Coppa Italia (venendo eliminati ai Sedicesimi dalla Lazio).

Domani, però, Morrone e i suoi ragazzi avranno subito la possibilità di riscattarsi dall’ultimo ko, cercando allo stesso tempo punti importanti in chiave classifica. Una classifica comunque molto corta e finora piena di colpi di scena.

