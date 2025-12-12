Il Bologna Primavera strappa un altro pareggio: con il Milan finisce 1-1

Dopo aver pareggiato 1-1 contro l’Inter, il Bologna Primavera strappa un altro punto anche contro il Milan: al Centro Sportivo di Crespellano, nel match valido per il quindicesimo turno di campionato andato in scena questo pomeriggio, i ragazzi di Stefano Morrone hanno conquistato il loro secondo pareggio di fila (il terzo dall’inizio della stagione). I rossoblù hanno intascato così un altro tassello per la graduatoria e con 21 punti sono al momento undicesimi (in attesa degli altri risultati del weekend).

La partita – Il Milan passa in vantaggio ma il Bologna Primavera agguanta ancora una volta il pareggio nel finale con il solito Lo Monaco

Davanti al pubblico del Granarolo Youth Center è andato in scena uno scontro diretto importante in chiave classifica. I rossoneri di mister Renna sono passati in vantaggio con Lontani, in gol al 25′ dopo aver sfruttato una disattenzione della retroguardia felsinea. I padroni di casa, però, non si sono lasciati intimorire e hanno continuato a mostrare il proprio gioco.

All’inizio della ripresa il Milan ha anche fallito la possibilità di raddoppiare: ancora Lontani si è ritrovato a tu per tu con il portiere rossoblù Gnudi, calciando a lato della porta. Al 60′, poi, grande occasione per il Bologna: il colpo di testa di N’Diaye, però, ha colpito in pieno la traversa. Ciononostante, ecco che allo scadere ci ha pensato ancora una volta Luca Lo Monaco: il classe 2008 ha firmato il gol dell’1 a 1 finale, andando in rete per la terza gara consecutiva. Ancora una volta il suo contributo si è rivelato fondamentale: è grazie a lui, infatti, che il Bologna Primavera ha conquistato ben 5 punti nelle ultime 3 partite di campionato.

Il tabellino

Marcatori: 25’ Lontani (M), 94’ Lo Monaco (B).

Bologna: Gnudi; Nesi (78’ Puukko), Francioli (67’ Baroncioni), Tomasevic, Papazov; N’Diaye (66’ Negri), Krasniqi (66’ Libra), Lai; Toroc (85’ Sadiku); Lo Monaco, Castillo. All. Morrone.

Milan: Longoni; Nolli (46’ Scotti), Vladimirov, Colombo, Perera; Mancioppi, Pandolfi, 28 Plazzotta (84’ Vechiu); Ossola (84’ Cullotta); Lontani (75’ Tartaglia), Di Siena. All. Renna.

(Fonte: Bolognafc.it)

