Bologna Primavera a caccia di continuità contro la Cremonese

La diciassettesima giornata di Primavera 1 entra nel vivo con le partite domenicali: domani pomeriggio il Bologna di Stefano Morrone ospiterà la Cremonese al Granarolo Youth Center di Crespellano. La partita, con fischio d’inizio alle 15, sarà visibile in diretta su Sportitalia.

Primavera, Bologna-Cremonese: la preview della gara

Dopo aver pareggiato nei big match contro Inter e Milan e aver superato di misura il Sassuolo nel turno infrasettimanale, i felsinei cercheranno andranno a caccia di un’altra vittoria per confermare il momento positivo. In attesa delle restanti partite del weekend, infatti, la squadra rossoblù è nona con 24 punti (equivalenti a 7 successi, 3 pareggi e 6 ko). Il grande protagonista delle ultime uscite del Bologna è stato Luca Lo Monaco, promettente giocatore classe 2008 capace di determinare il risultato di tre partite consecutive a suon di gol.

Mister Morrone e i suoi ragazzi, di conseguenza, vogliono continuare a sfruttare il buon momento di forma per provare a intascare un altro risultato positivo. In caso di vittoria, in effetti, Lai e compagni salirebbe a quota 27 punti, scalando diverse posizioni di una graduatoria molto corta e rimanendo ancorati a un’affollatissima zona play-off.

Dal canto suo, la Cremonese sta attraversando un periodo molto complicato. I grigiorossi, che l’anno scorso sono riusciti a mantenere il posto in categoria nonostante la recente promozione, sono ultimi in classifica con soli 10 punti (frutto di 10 sconfitte, 4 pareggi e soltanto 2 vittorie). I ragazzi di mister Elia Pavesi, però, hanno avuto un’iniezione di fiducia dopo l’1-1 ottenuto mercoledì contro la Fiorentina capolista. Ecco dunque che si prospetta una partita dal risultato tutt’altro che prevedibile.

