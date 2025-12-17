Primavera – Colpo del Bologna in trasferta: Sassuolo affondato 1-0

Turno infrasettimanale per il Bologna Primavera, che nella sedicesima giornata di campionato affronta il Sassuolo di Emiliano Bigica allo Stadio Ricci. Il derby emiliano mette in palio tre punti importanti per entrambe le formazioni: i rossoblù di Stefano Morrone, reduci dai due pareggi nei big match contro Inter e Milan, hanno la possibilità di fare un bel balzo in classifica, mentre i neroverdi hanno bisogno di punti per risollevarsi da una serie di risultati poco entusiasmanti.

La partita – Grande prestazione del Bologna Primavera in casa del Sassuolo: Castillo regala ai rossoblù i tre punti

In avvio di partita le due squadre si studiano, anche se sono gli ospiti ad avere le occasioni migliori del primo tempo. I ragazzi di Morrone sono maggiormente aggressivi e si dimostrano una delle squadre più ostiche del campionato in trasferta. All’ora di gioco, poi, il Bologna passa meritatamente in vantaggio grazie a un contropiede vincente: Toroc recupera palla e spedisce in porta Castillo, bravo a inserirsi e a trovare lo scavetto che si insacca alle spalle del portiere neroverde.

Il Sassuolo non riesce a reagire allo svantaggio, con i felsinei che continuano a gestire il gioco. Dopo 5′ di recupero, poi, arriva il triplice fischio. Il Bologna si aggiudica il derby emiliano di misura e intasca il suo quarto risultato utile consecutivo, salendo così a quota 24 punti. Nono posto per mister Morrone e i suoi ragazzi, che superano in classifica proprio i neroverdi.

Il tabellino

Marcatori: 62′ Castillo (B).

Sassuolo (4-3-3): Guri; Benvenuti, Macchioni, Sibilano, Barani; Mussini (65′ Negri), Weiss, Seminari; Gjyla, Barry (45′ Frangella), Kulla. All. Bigica.

Bologna (4-4-2): Gnudi; Papazov, Francioli, Markovic, Nesi; Toroc, Jaku (55′ Castillo), Libra, Negri (64′ N’Diaye); Lo Monaco, Rossitto (55′ Baroncioni). All. Morrone.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook