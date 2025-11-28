Il Bologna Primavera domani in trasferta a Torino

Nel tredicesimo turno del campionato Primavera 1, il Bologna di Stefano Morrone sarà impegnato in casa del Torino: la gara, con fischio d’inizio alle 15, andrà in scena allo stadio Valentino Mazzola e sarà visibile in diretta su Sportitalia.

Primavera, domani alle 15 c’è Torino-Bologna: la preview del match

I felsinei stanno attraversando un periodo di alti e bassi, con 3 sconfitte e 2 vittorie conquistate nelle ultime 5 giornate. Mister Morrone e i suoi ragazzi hanno alternato i successi contro il Frosinone e il Cagliari ai ko contro le big Fiorentina e Roma. Lo scorso weekend, poi, i felsinei hanno ceduto anche contro il neopromosso Parma: i ducali, vera e propria sorpresa del torneo, si sono aggiudicati il derby emiliano per 3 a 1.

Con 6 tessere conquistate negli ultimi 5 impegni di campionato, il Bologna è dunque scivolato nella seconda metà della classifica e al momento occupa la tredicesima posizione a quota 16 punti. Il Torino, tuttavia, se la sta passando decisamente peggio: i granata sono penultimi e non vincono da quasi due mesi (ovvero dallo 0-1 ottenuto a inizio ottobre in casa di un Cagliari in grande crisi). In 12 partite giocate, la squadra allenata da Francesco Baldini ha incassato 8 sconfitte, 2 pareggi e 2 vittorie, per un totale di 8 punti. Soltanto la Cremonese fanalino di coda ha fatto peggio.

La partita di domani pomeriggio, di conseguenza, metterà in palio tre punti fondamentali per entrambe le compagini. Da una parte i rossoblù, che punteranno a una vittoria utilissima per il morale. Dall’altra parte un Toro che, reduce dal 3-1 subito in casa dell’Inter, cercherà di rialzare la testa e di sfuggire alla zona rossa della classifica.

