Caos FIGC: il commissariamento metterebbe a rischio Euro2032

Il caos che sta travolgendo il mondo arbitrale potrebbe avere pesanti ripercussioni anche sulla FIGC, nel pieno di un momento altrettanto complesso. Lo scandalo che ha coinvolto la figura di Gianluca Rocchi ha risvegliato l’ipotesi di un commissariamento della FIGC stessa.

Uno scenario che affosserebbe ulteriormente il calcio italiano, reso ancora più preoccupante dalle ultime indiscrezioni del Corriere della Sera: secondo quanto riportato dal quotidiano, infatti, con una Federcalcio commissariata l’Italia rischierebbe gravi provvedimenti dalla UEFA.

Commissariamento della FIGC: l’ipotesi può costare carissima

Secondo quanto riportato dal quotidiano, il Presidente della Lega Serie A, Ezio Maria Simonelli, avrebbe avuto contatti telefonici con Aleksander Ceferin negli ultimi giorni proprio in merito alla bufera. Il numero uno del “pallone” europeo avrebbe parlato a Simonelli di possibile revoca dell’assegnazione di Euro2032 e di esclusione delle italiane dalle competizioni europee in caso di FIGC commissariata dal Governo.

Uno scenario che tutte le parti in causa vogliono evitare, ma da tenere in considerazione tra le possibili ipotesi. Come se non bastasse, non è da escludere anche il problema infrastrutturale riguardante gli stadi che dovrebbero ospitare le partite di Euro2032, che si somma alle ultime vicende aumentando l’incertezza.

Il commento della UEFA

«Possiamo confermare che il Presidente della UEFA non ha avuto alcun colloquio con rappresentanti o esponenti della Lega Serie A» ci ha tenuto a sottolineare la UEFA. «Al momento stiamo seguendo con la massima attenzione l’evolversi della situazione riguardante la FIGC e non intendiamo rilasciare ulteriori commenti».

Secondo gli esperti di diritto sportivo, l’ipotesi di un commissariamento della FIGC è inverosimile. Lo ha spiegato Mattia Grassani su Rai Radio 1: la possibilità è remota, a meno che non fosse il CONI a mettere in pratica il provvedimento. Più plausibile, invece, il commisariamentoà dell’AIA (Associazione Italiana Arbitri).

In merito è intervenuto anche il presidente dimissionario Gabriele Gravina. Secondo quanto riportato dall’Ansa, Gravina “ha denunciato la gravità nella parte specifica dove fa riferimento alla possibilità, stabilita per legge, di commissariare la Figc, atto non risolutivo dei problemi e in palese violazione del principio di autonomia sancito e tutelato dagli statuti Cio, Fifa e Uefa“.

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