Benja, caro il nostro Benja. Sei proprio come l’estate, tu. Quando ci sei vieni osannato e apprezzato ma poi, all’improvviso, voli via, per citare Gazzelle. E, quando giocano gli altri, in alcuni momenti la gente si ricorda dei tuoi fulmini a ciel sereno, delle tue giocate spettacolari, del tuo futbol esaltante. In altri momenti, come accecati dagli impegni, le persone ti dimenticano un po’.Eppure tu ci sei sempre, dietro l’angolo. Pronto a regalare un sorriso, anche quando tutto è difficile.

Il cielo è sempre più rossoblu

Lo sappiamo, per un giocatore come te, caro Benja, non è semplice. Sei uno di quei talenti purissimi che hanno bisogno di ritmo, tempo, abitudine al campo. Mai una parola fuori posto, tu, sempre pronto a fare qualsiasi cosa per il gruppo. Sapevi dell’importanza dell’uscita di ieri. E così hai scelto di mettere la quinta, senza segnare, ma bussando alla porta.

Dopo un primo tempo di adattamento, ci hai tenuto a mettere anche il tuo sigillo sul match. Ora devi essere pronto a tutto. Sogna, ragazzo, sogna. Perché Bologna vuole ricordarsi di te. E ricorda che questo popolo ci tiene, anche quando il campo sembra lontano. Con questa idea in testa, che sicuramente già hai fatto tua, saprai esaltarti ancora a lungo.

