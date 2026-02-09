Italiano: «Vogliamo tornare a far gioire i nostri tifosi»

Arriva la quarta sconfitta consecutiva per il Bologna al Dall’Ara, questa volta col Parma a fare da corsara sotto alla Torre di Maratona. Una gara segnata inevitabilmente dal rosso fischiato a Pobega a inizio partita, «una fischiata che non esiste» ha sentenziato Vincenzo Italiano in conferenza stampa, «così come a Genova non c’era quella di Skorupski, ma non sono qui a cercare alibi». Il Bologna ha giocato per quasi 70′ in inferiorità numerica: «essere in 10 condiziona, e una prestazione così non merita un epilogo del genere».

Parma: un’altra beffa

Eppure siamo ancora qui, a parlare di una sconfitta last minute e di un risultato che non rispetta la gara, viziata in parte da errori arbitrali. Musica che va avanti da mesi, ormai. Un solo punto nelle gare in casa da dicembre, sintomo del fatto che il tanto acclamato fortino Dall’Ara stia sempre più diventando terra di predoni e conquiste.

Per ritrovare nella storia recente del Bologna un periodo così nero bisogna andare nel 2018, ultima volta dove il Bfc perse 4 partite in campionato consecutivamente. Certo, quello di ieri è stato davvero una beffa: «Una rete del genere oramai è tipica del momento in cui ci troviamo – ha continuato Italiano – Abbiamo creato tanto restando sempre in partita, nonostante l’inferiorità numerica. Però è un periodo che va così, non possiamo permetterci di fare errori: per ogni piccolezza subiamo una rete».

E dire che il Bologna avrebbe avuto anche la palla per provare a vincerla un’azione prima, col palo pieno di Orsolini che ha illuso uno stadio intero ormai arreso: «Quella palla lo scorso anno sarebbe andata dentro» ha amaramente commentato Italiano, e riprendendo poi il commento di Bernardeschi (che potete trovare qui), dove il giocatore sosteneva che al Bologna attualmente manchi qualcosa, l’allenatore è stato lapidario: «Pensa questo? Ne parlerò con lui. Magari alla prossima conferenza saprò cosa dire. Siamo ancora vivi, crediamo in quello che facciamo. Mi auguro solo che qualcosa inizi a girarci a favore, perché manca l’1% per svoltare».

Verso la Coppa Italia, Italiano: «Tifosi delusi quanto noi»

Ciò che importa, ora, è concentrarsi sulla Coppa Italia. Mercoledì alle 21 al Dall’Ara arriverà la Lazio e la posta in palio è la semifinale della competizione che lo scorso anno valse titolo ed Europa League per i rossoblù. Lo stadio sarà ancora una volta pieno: «Mi dispiace per la nostra gente, vedere gli spalti iniziare a svuotarsi prima della partita è il rammarico più grande. Vogliamo tornare a farli gioire. Sono delusi quanto noi, ma non ci stanno né fischiando né abbandonando».

Fonte: Dario Cervellati – Stadio

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook